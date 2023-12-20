Üye Girişi
Haberler

Sultangazi Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Güncelleme:
Abone Ol

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Nuri Pakdil Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi ve Dijital İletişim Merkezi'ni gezdirdi. Gençlerin Togg turuyla keyifli bir gün geçirdi.

Sık sık gençlerle bir araya gelen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bu kez Nuri Pakdil Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Edilen samimi sohbetin ardından gençlere Dijital İletişim Merkezi'ni gezdiren Başkan Dursun, soruları da yanıtladı. Keyifli gün, gençlerin Togg turuyla son buldu.

Gençleri merkeze koyan projeleri hayata geçiren, onlara verdiği önemi her fırsatta dile getiren Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, sık sık gençlerle bir araya geliyor. Bu kez Nuri Pakdil Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, onları önce makamında ağırladı. Başkan Dursun, Dijital İletişim Merkezi'nde gençlerin sorularını yanıtladı. İlçe genelinde yapılan çalışmaları anlatırken, gençlerden gelen talep ve önerileri de ilgili birimlere iletilmek üzere not aldı. Keyifli geçen sohbetin ardından Başkan Dursun, belediyenin yerli ve milli aracı Togg'un başına geçerek gençlere tur attırdı. Sırasıyla araca binen gençler bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

"Her şey gençler için"

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Geleceğimizin mimarı gençlerimizle sürekli bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onların fikirleri bizim yapacağımız projelere de şekil veriyor. Bu güzel şehir hepimizin ama en çok siz kıymetli gençlerimizin. Bu nedenle sizin görüşleriniz bizler için çok değerli. Gençlerimizin her şeye kendi şehrinde erişebileceği, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerden yeterince yararlanabileceği bir şehir için çalışıyoruz. Bu yüzden ilçedeki kültür merkezlerimizin sayısını artırıyor, gençlerimiz daha çok okusun diye kütüphane ve kitap kafelerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Gençlerimizi, Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi içerisinde hayata geçirdiğimiz E-Spor Merkezi'mize de davet ediyorum. Sultangazi Belediyesi E-Spor Takımı kuracağımızın müjdesini de sizlerle paylaşayım. Her alanda başarılı işlere imza atan gençlerimiz var Sultangazi'de. Hepiniz için mutlu ve başarılı bir gelecek diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdurrahman Dursun Nuri Pakdil Sultangazi TOGG Belediye Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Kayserispor - Fenerbahçe 11'ler! Kayserispor - FB maçı ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI izle! Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Cumhurbaşkanlığı Müzik, Edebiyat ve Bilim ödülünü kim aldı? SON DURUM | 5000 TL Emekli ikramiyesi ödeme tarihi 2023 belli oldu mu? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, karar yayınlandı mı, çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Tarih belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye meclisten geçti mi? SON DAKİKA 2023 21 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? SON DAKİKA GELİŞMESİ! Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, belli oldu mu? Çalışan emekliler 5000 TL ne zaman alacak? Cumhurbaşkanlığı Kültür ödülünü kim kazandı? KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi (20 ARALIK) ne zaman gelecek, ne zaman bitecek? Elektrik kesintisinin ne zaman geleceğini nasıl öğrenebilirim?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title