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Sultanahmet Camii'nin manzarası turistleri etkiliyor

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Ayasofya Cami Şerif'inin ibadete açılmasından sonra, restorasyonu ve ışıklandırması tamamlanan Sultanahmet Camii'nin manzarası da Türkiye'ye gelen misafirleri etkiliyor.

Ayasofya Cami Şerif'inin ibadete açılmasından sonra, restorasyonu ve ışıklandırması tamamlanan Sultanahmet Camii'nin manzarası da Türkiye'ye gelen misafirleri etkiliyor.

İstanbul'da ilk ziyaret edilen mekanlar arasında yer alan Sultanahmet Camisi'nin avlusuna giren turistler, ihtişamlı kubbeler ve zarif minarelerden oluşan mimari ambiyansı görür görmez büyüleniyor. Avludan adım atan yabancıların, bahçede ilk tepkilerinin cep telefonları ile fotoğraf çekip, video kaydetmek olması dikkat çekiyor. Bir de namaz vakti, kalem gibi minarelerden yükselen ezan sesini de kayda alan yabancılar, ortamın Müslüman olmayan insanları bile derinden etkilediğini ifade ediyor. Ramazan hazırlıkları çerçevesinde büyük kısmı ibadete açılan Sultanahmet Camisinin içerisinde mihrabın sağ tarafında çalışmalar sürerken, dış mekanda da deniz tarafında ekipler yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Cümle kapıdan avluya girenler, özellikle akşam saatlerinde, muhteşem ışıklandırma ile birlikte gördükleri manzaraya hayran kalıyor.

İlk restorasyon çalışması 5 yıl önce işadamı Mehmet Yıldız'ın sponsorluğunda başlayan Sultanahmet Camii tamiri, ikinci etapta Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kendi bütçesi ile devam ediyor. Dış mekanda ve içeride çok az kesimde kalan çalışmaların yaz aylarının ortasına kadar tamamlanması bekleniyor.

Cami içerisindeki İznik Çinileri sebebiyle 'Blu Mosque' olarak yabancılar arasında ünlenen Sultanahmet Camii'nde çeşitli dönemlere ait çok kıymetli hat yazıları yer alıyor. Günümüz hattatlarından Hamit Aytaç'ın talebesi Fuat Başar'a ait bir Hilye'i Şerifin yerinden kaldırılması da gelenekli sanatlara gönül verenlerin tepkisine sebep oldu. Hilye-i Şerifin tekrar Sultanahmet Camii'ne asılması isteniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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