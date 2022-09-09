Son dakika haberleri | Atatürk Üniversitesi, yapmış olduğu başvuruların tamamında hibe almaya hak kazandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi tarafından yürütülmekte olan "Ortak Ülkeler ile Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği-ERASMUS+ KA171" Projesi çerçevesinde Atatürk Üniversitesi, Türkiye'den kalite değerlendirmesini geçen ve fon almaya hak...

Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi tarafından yürütülmekte olan "Ortak Ülkeler ile Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği-ERASMUS+ KA171" Projesi çerçevesinde Atatürk Üniversitesi, Türkiye'den kalite değerlendirmesini geçen ve fon almaya hak kazanan yükseköğretim kurumları arasında 20 farklı ülke projesi ile üst sıralarda yer aldı.

Uluslararasılaşma stratejileri doğrultusunda; öğrenci, akademik ve idari personeline hareketlilik bağlamında coğrafi çeşitlilik sağlamak amacıyla projeler hazırlayan Atatürk Üniversitesi, dünyanın farklı coğrafik bölgelerinden 20 ülke ile iş birliği için 179 bin 730 Avro ile hibelendirildi.

Bütçelendirme bakımından 12 farklı kategoriye sahip KA171 Projesinde 9 kategoride sunulan 21 ülke projesinin 20'si proje desteği aldı. Dış İlişkiler Ofisi koordinasyonunda yeni dönemde akademik personel ile öğrenciler; ABD ve Kanada kategorisinde Amerika Birleşik Devletleri; Asya kategorisinde Hindistan, Endonezya, Malezya; Batı Balkanlar kategorisinde Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova; Doğu Ortaklığı kategorisinde Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna; Güney Akdeniz kategorisinde Cezayir, Ürdün, Lübnan ve Fas; Orta Asya kategorisinde Kazakistan ile Kırgızistan; Pasifik kategorisinde Papua Yeni Gine; Rusya kategorisinde Rusya ve Sahra Altı Afrika kategorisinde Gana ve Kenya'daki yükseköğretim kurumları ile öğrenim, staj ve personel hareketlilikleri gerçekleştirebilecek.

"Üniversitemiz, Öğrenci ve Personel Hareketliliği bağlamında 176 Bin 900 Avro Hibe Almaya Hak Kazandı"

2009 yılından bu yana Erasmus+ Programını başarılı bir şekilde yürüten Atatürk Üniversitesinin hem Avrupa dışındaki ülkelerle hem de merkezi projelerle başarılarına yenilerini eklemeye devam ettiğini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi" çerçevesinde uluslararasılaşmaya büyük önem verildiğine dikkat çekerek, üniversitenin uluslararası bir çekim merkezi olma bağlamında yüksek bir potansiyele sahip olduğunu, yapılan ikili antlaşmalar ve yürütülen hareketlilik programları ile de her yıl önceki yıllara göre önemli ilerlemeler ve kazanımların elde edildiğini söyledi.

Her yıl yüzlerce öğrencisini ve personelini yurt dışında eğitim ve iş tecrübesi deneyimleri ile tanıştıran Atatürk Üniversitesinin, Erasmus+ Avrupa Ülkeleri ile Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA131) Projesi ile 176 bin 900 Avro hibe almaya hak kazandığını aktaran Çomaklı, üniversitenin dünyaya açılması noktasında sağladıkları katkılardan dolayı Dış İlişkiler Ofisi başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür etti. - ERZURUM