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Tunceli haberi! Tunceli'de bulgur kazanları kaynamaya başladı

Tunceli habere göre Tunceli'de bulgur kazanları kaynamaya başladı Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatarak kışa hazırlık yapmaya başladı.

Tunceli'de bulgur kazanları kaynamaya başladı

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatarak kışa hazırlık yapmaya başladı.

Çemişgezek ilçesine bağlı Sakyol köyünde buğday hasadının ardından kazanlar kaynamaya başladı. Dev buğday kazanlarının kurulduğu köyde vatandaşlar, kış mevsimine hazırlık yapıyor. Tarladan hasadı yapılan buğdaylar yıkandıktan sonra kurulan ocaklar üzerine konulan bakır kazanlarda yaklaşık 3 saat boyunca karıştırılarak kaynatılıyor. Kaynatılan buğdaylar daha sonra yere serilen çadır ve hasırlar üzerinde kurutulmaya bırakılıyor. Kuruyan buğdaylar daha sonra bulgur olmak üzere değirmenlere gönderiliyor. Kimi vatandaş kendi kışlık yiyeceğini hazırlıyor kimi vatandaş ise yaptığı bulgurları satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Vatandaşlardan Elif Güler, "Her sene kışlık hazıkları olarak bulgur haşlıyoruz. Bulgurlarımızı ilk önce yıkıyoruz. Daha sonra kazanlarda kaynatıyoruz. Daha sonrada serip kurutuyoruz. Ardından değirmeme gönderip öğütüyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Sezai Akın - Yerel

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