Sivas'ta çocuk nüfusu oranı düşük

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "İstatistiklerle Çocuk" çalışmasının sonuçlarını yayımladı.

2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 650 bin 401 kişinin yaşadığı Sivas'ta nüfusun 151 bin 173'ü çocuklardan oluştu. Kentte çocuk nüfusun 35 bin 398'ini 0-4 yaş grubu, 43 bin 11'ini 5-9 yaş grubu, 44 bin 68'ini 10-14 yaş grubu, 28 bin 696'sını da 15-17 yaş grubu oluşturdu.

Türkiye'de çocuk nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı yüzde 26 olarak açıklanırken Sivas'ta bu oran yüzde 23,2 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS