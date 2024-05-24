Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 24 Mayıs 2024 Cuma Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

16:00 - Bodrumspor vs. Çorum FK - Trendyol 1. Lig Play-Off Yarı Final - TRT Spor, Bein Sports Max 1

18:00 - İsveç vs. Polonya - U17 Avrupa Şampiyonası - UEFA.tv

18:00 - İtalya vs. Slovakya - U17 Avrupa Şampiyonası - UEFA.tv

19:00 - Telavi vs. Samgurali - Gürcistan Erovnuli Liga - Gürcistan Erovnuli Liga Youtube

20:00 - Torpedo Kutaisi vs. Gagra - Gürcistan Erovnuli Liga - Gürcistan Erovnuli Liga Youtube

20:00 - Alanyaspor vs. Antalyaspor - Trendyol Süper Lig - Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

20:30 - Fransa vs. İspanya - U17 Avrupa Şampiyonası - UEFA.tv

20:30 - Portekiz vs. İngiltere - U17 Avrupa Şampiyonası - UEFA.tv

21:45 - Genoa vs. Bologna - İtalya Serie A - S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2, Exxen

22:00 - Girona vs. Granada - İspanya La Liga Konferans Yayın - S Sport Plus