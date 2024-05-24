MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 24 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
Müge Anlı'nın 24 Mayıs tarihli canlı yayınına dair izleme linki ve son bölüm özeti merak ediliyor. Müge Anlı'nın son bölümünde yaşananlar ve detayları ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Canlı yayın linki ve son bölüm özeti için tıklayın.
Müge Anlı'nın 24 Mayıs'taki canlı yayınına dair izleme linki merak konusu oldu. Son bölümde, Şaban Ataş'ın katillerinin yakalanıp tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Bu gelişme, programın takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 24 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
- 24 yıl önce evlatlık verdikleri kızları Özge Zehra'yı arıyorlar...
- 24 yıl önce 9. Çocuğunu dünyaya getiren kadın, hastanede şeker komasına girdiğini o yüzden Özge Zehra'yı evlatlık verdiğini söyledi. Çok aradıklarını ama bir türlü bulamadıklarını söyleyen aile kızlarına seslenerek kavuşmak istedi.
- Selin Öztürk'ten 38 gündür haber yok
- Eşi bir süredir cezaevinde olduğu için annesinin yanında kalan 22 yaşındaki Selin Öztürk, babasına gidip duş alacağını söyleyerek evden ayrıldı ve 16 Nisan Salı günü Manisa Şehzadeler'den kayboldu.
- Özge'yi büyüten annenin akrabası canlı yayında. Akarsu çiftinin aradıkları kızları Özge bulundu.
- Özge'yi büyüten annenin akrabası yayına bağlandı. Ailenin yıllarca çocuğu aramadığını, yıllar sonra programa çıkar için çıktıklarını, söyledi. Akraba, Özge Zehra'nın evlatlık olduğunu bilmediğini, ifade etti. Akraba ailenin bir cep telefon ve 500 liraya çocuğu verdiğini söyledi.
- Annesi, babası ve ağabeyi yüzleşiyor. 38 gündür ulaşılamayan Selin Öztürk'e ne oldu?
- Yeliz Hanım ve eski kocası canlı yayında yüzleşti. Furkan Bey annesinin döşeme dükkanı üzerinden yaptığı dolandırıcılık ile ilgili bir kişinin attığı mesajı gösterdi. Yeliz Hanım dolandırıcılık iddialarını reddetti.