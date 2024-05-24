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Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluk kutlamasından kareler!

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, kupanın sahibi oldu. Bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götüren siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılacak.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Beşiktaşlı futbolcular maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı. İşte, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluk kutlamasından kareler!

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDAN KARELER!

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluk kutlamasından kareler!

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluk kutlamasından kareler!

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluk kutlamasından kareler!

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluk kutlamasından kareler!

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluk kutlamasından kareler!

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluk kutlamasından kareler!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Türkiye Kupası Trabzonspor Beşiktaş Futbol 3.Sayfa Gündem Spor Haberler

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