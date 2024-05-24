Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Beşiktaşlı futbolcular maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı. İşte, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluk kutlamasından kareler!

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDAN KARELER!