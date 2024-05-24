Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluk kutlamasından kareler!
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, kupanın sahibi oldu. Bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götüren siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılacak.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Beşiktaşlı futbolcular maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı. İşte, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluk kutlamasından kareler!