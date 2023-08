Sinop'ta Yaşayan Yurttaş: "Bu Şekilde Gitmez. Mazota Gelen Zam Her Şeyi Etkiliyor"

Sinop’ta yaşayan Güven Keskin, "Bundan yaklaşık 5 ay önce servisçiler, taksiciler bir nebze olsun idare ediyordu. Şu an fiyatlar haddinden fazla aştı. Ben İstanbul’daydım, Sinop’a geldim. Şu anda Sinop’ta büyük bir kaos var. Küçük şehir, geçim sıkıntısı var. Benzin fiyatları aldı başını gidiyor" dedi. Sinoplu Özger Turhan ise, "Bu şekilde gitmez çünkü mazota gelen zam gıdaya, giyime, mobilyaya, her şeye etki ediyor" diye konuştu.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta yaşayan yurttaşlar artan akaryakıt fiyatlarına tepki gösterdi. Yurttaş Barış Güler, "Seçimlerden önce 19 lira olan yakıt fiyatları yüzde 100 zamla 37,38 bandına geldi. Bundan memnun değiliz. Her şeye yansıdığı için hayat şartlarımız daha da zorlaştı. Benim motorum, arabam, kayığım var. Benzin ve dizel kullanıyorum. Eskiden 250, 300 liralık alıyordum. Şimdi 500, 600 liralık alıyorum. Alım gücü düştü. Ticaretimiz azaldı. Kar marjlarımız da ona göre düşüş gösterdi. Yetmiyor" dedi.

"BEN DE OY VERDİM AMA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Güven Keskin şöyle konuştu:

"Bundan yaklaşık 5 ay önce halkımız biraz daha, servisçiler, taksiciler olsun bir nebze olsun idare ediyordu. Şu an fiyatlar haddinden fazla aştı. Ben İstanbul'daydım Sinop'a geldim. Şu anda Sinop'ta büyük bir kaos var. Küçük şehir, geçim sıkıntısı var. Benzin fiyatları aldı başını gidiyor. Servisçiler şu anda kontak kapattı. Protesto ediyorlar isyandalar. Gerçekten çok zor durumdayız. 6 ayda bu kadar zam olmaz. Böyle adaletsizlik olmaz. Halk inanın şu anda perişan. Servis şoförü yapan adam ne yapsın 6 kişiye bakıyor. Bu adam bir de kiracıysa... Zaten kira da ayrı bir sıkıntı. Devlete hakkımı helal etmiyorum. Ben de oy verdim ama hakkımı helal etmiyorum. Bu kadar adaletsizlik, kanunsuzluk olmaz. Yazık, günah. Ben motora biniyorum. 50 liraya dolan motorum şu anda 200 liraya zor doluyor. 50 lira nerde? 200 lira nerde? 5 ay içerisinde oldu bu durum. Bu Allah'tan reva mı? Bizim paramız pul oldu. Elin yabancısı bugün 100 dolarla geziyor burada. Ben karnımı bile doyuramıyorum. Kendi ülkemizde aç yaşıyoruz. Bugün kürsüye çıkıp konuşmakla olmaz bu işler. Bakın bende oy verdim diyorum. Yeri geldi onlar için kavga da ettik ama inanın pişmanım."

"BU SORUNLARA BİR AN ÖNCE ÇARE BULUNMALI"

Özger Turhan şunları söyledi:

"Biz artık fiyatlara yetişemiyoruz. Benim bir motorum ve arabam var. Maalesef fiyatlara yetişemiyoruz. Geçen sene 50 liraya doldurduğum motorum şu anda 200 liraya doluyor. Geçen sene 200 liraya doldurduğum tüplü aracım şu anda 500 liraya doluyor. Ben bir de haftanın 4 günü ilçeye gidiyorum geliyorum. Yaklaşık 100 kilometre yol yapıyorum. Yetişemiyoruz maalesef. Oy verdiler sağ olsunlar. 'Her şey güzel olacak' dediler ama tam tersi beter ettiler. Bir an önce bunlara çare bulunması gerekiyor. Bu şekilde gitmez çünkü mazota gelen zam gıdaya, giyime, mobilyaya, her şeye etki ediyor. Bunların hepsi sonuçta bir nakliye. İnsanlar depremden kaçtılar, memleketimize geldiler. Nakliye fiyatlarını duyuyoruz. Mardin'den bir uzman çavuş geldi. Mardin'den Sinop'a 45 bin lira fiyat vermişler. Bunun bir de ev tuttuğunu vesaire sayarsak bir kişinin şu anda taşınma masrafı bile 100 bin liraya dayanıyor. Piyasa çok allak bullak."

"ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ. TİCARETİMİZ AZALDI"

Barış Güler, "Seçimlerden önce 19 lira olan yakıt fiyatları yüzde 100 zamla 37,38 bandına geldi. Bundan memnun değiliz. Her şeye yansıdığı için hayat şartlarımız daha da zorlaştı. Benim motorum, arabam, kayığım var. Benzin ve dizel kullanıyorum. Eskiden 250, 300 liralık alıyordum. Şimdi 500, 600 liralık alıyorum. Alım gücü düştü. Ticaretimiz azaldı. Kar marjlarımız da ona göre düşüş gösterdi. Yetmiyor" dedi.

Fikret Şahin ise, "Bu fiyatlardan kim memnun ki, ben memnun olacağım? Devlet seçimlerde orada, burada bir sürü masraf yaptı. Onları nereden çıkartması lazım? Mazota zam yapacak. Benzine zam yapacak. Yollara zam yapacak. Ondan sonra bir EYT çıkardılar. 7 bin 500 lira verdiler. 7 bin 500 lirayla geçinebilirsen geçin. Ben emekli maaşı 10 bin lira alıyorum. 10 bin liraya nereye yetecek? Yeter mi? Yetmez. Bir ekmek 8 lira olmuşsa, bir domatesin kilogramı 50 lira olmuşsa, bir sarımsağın kilogramı 80 lira olmuşsa vatandaş ne yapsın" diye konuştu.

"KESİNLİKLE YÜZYIL. BEN DAHA ÜSTÜNE YÜZYIL TANIMAM"

Yurttaş Murat Yerdelen, "Mazot fiyatları can yakıyor. Biz şu minimal arabayla geziyoruz. Daha güzel. Millet at arabasıyla gezmeye başladı. O bence daha güzel. Bunlar bile pahalı artık. Gaz fiyatı olmuş kaç lira? 30 liranın üstünde, benzine, mazota; biniyorsun. Bu arabaya da binmek zor. Üstüne yüzde 30 zam geldi. Bu da ciddi bir rakam. Yıllardır yapılan artışın çok çok üstünde bir rakam. Bu kadar kısa sürede bu rakamların olmaması lazım. Kesinlikle yüzyıl. Ben daha üstüne yüzyıl tanımam" dedi.

Yurttaş Barış Can Kuru, "Mazot fiyatlarına son 6 ayda ne oldu? Ne olmadı ki? Hiçbir zaman aynı ay içinde 2 kere 100 liralık tüple aynı mesafeye gidemedim. Tüp için konuştum. Mazota daha fazla zam geliyor. Arabası mazotlu olan ne yapsın? Daha dün akşam aldım. Dün sabah aldım. Bir de şimdi aldım. Yolda kalmayım" ifadelerini kullandı.

Yurttaş Ümit Dincel ise, "Fiyatlardan memnun değilim. Ne olduğu da gayet ortada. Ateş pahası, alamıyoruz" dedi.