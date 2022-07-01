Silivri'de Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Yandı

Amasya'dan Tekirdağ'ın Çekrezköy ilçesine giden yolcu otobüsü, Çeltik mevkisinde bir anda yanmaya başladı. Aracın motor kısmında çıkan yangın kısa sürede tüm otobüsü sardı. İBB itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan Tekirdağ Çerkezköy'e gitmek üzere bugün hareket eden Gökhan Yiğit yönetimindeki 34 FGK 089 plakalı yolcu otobüsü, Çerkezköy-Silivri yolu Çeltik mevkisinde yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü durdurup içeride bulunan 8 yolcuyu hemen tahliye etti.

Yangın kısa sürede tüm otobüsü sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İBB İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

ANKA / Yerel