Şeyhisa ve Reşatbey Mahalleleri, Akhisar Belediyesi'nin İftar Sofralarında Buluştu

AKHİSAR, MANİSA (ANKA) - Akhisar Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurulan iftar sofrası bu kez Şeyhisa ve Reşatbey Mahalleleri'nde kuruldu.

Pazartesi günü Şeyhisa Mahallesi Şeyhisa Camii yanında Çarşamba günü ise Reşatbey Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önünde kurulan iftar sofrasına mahalle sakinleri hep birlikte iftar yaptı.

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın örneğini Akhisar'da hep birlikte yaşayıp, yaşattıklarını belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, özlenen iftar sofralarının her yıl kurulmaya devam edeceğini söyledi.

Mahalle iftarları ile Ramazan ayının ruhunu hep birlikte yaşadıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra tekrar hep birlikte iftar sofralarımızda buluştuk. Bugün buraya gelerek bizleri onurlandıran mahalle halkımıza ve bu yemeğin organizasyonda emeği geçen Akhisar Belediyesi Aşevine ve herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını dilerim. Sosyal ve insan odaklı belediyecilik anlayışımızla hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.