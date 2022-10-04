Serdar Ünsal, Ermeni vahşiliği bir kere daha tescil edildi

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri federasyonu Genel Başkan yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal, Ermenilerin yaptığı vahşiliğe tepki gösterdi.

Ermeni askerlerin şehit ettikleri Azerbaycan askerlerine yaptıkları insanlık dışı işkence ve uygulamaya tepki gösteren Ünsal, "Ermenilerin yaptığı vahşiliği bir kere daha ispatlanmıştır" dedi.

Her fırsatta Ermenilerin acımasız bir katil millet olduğunu yüreklerinde, vicdan Allah korkusu olmadığını belirten Ünsal, "Bugün izlediğim bir video beni çok rahatsız etti tamamını izleyemedim. İnsanlığımdan utandım. Midem bulandı. İnsanlıktan nasibini alamayan Ermeni askerler, şehit ettikleri Azerbaycan askerlerinin kulaklarını kesiyor, tekmeliyor çeşitli işkenceler yapıyorlar. Bu yapılan yamyamlar bile yapmaz, korkunç bir vahşilik, gözleri o kadar kinle dolu ki bu askerlerin ölen insanlar işkence etmekten zevk alıyorlar. Bu ne vahşilik, bu ne kin, bu ne insanlık dışı hareket. Aslında bir söz vardır "Şeyini şey ettiğim cinsine çeker" diye bu gözü dönmüş Ermeni katiller cinslerine atalarına babalarına çekmişlerdir" şeklinde konuştu.

Serdar Ünsal daha sonra şunları kaydetti: "1915-20 yılları arasında dedeleri Anadolu da Iğdır'da insanları diri diri tandır damına doldurup yakmışlar, insanları su kuyusuna atıp boğmuşlar, Erzurum da insanları kazığa oturtarak ağaçlara çivilemişler. Babaları,1988-1992 yılları arasında Karabağ'da Hocalı'da,Göğce Zengozor'da insanları öldürmüş gözlerini oymuş, diri diri insanların derilerini yüzmüş, hamile kadınların karnını yararak bebeklerini çıkararak öldürmüşlerdir. Aradan 102 yıl 32 yıl geçmiş zihniyet aynı kalmış. Bugün Vahşi insanlıktan nasibini almamış Ermeni askerleri,şehit ettikleri Türk askerine işkence yapıyorlar ve bu görüntüleri sosyal medya,internet hesaplarında utanmadan yayınlıyorlar. İnsanlıktan nasibini alamayan bu yamyamlara diyecek söz bulamıyorum. Şimdi gelelim esas meseleye, iki kraker bisküvi satacağız diye bu vahşiliği yapan Ermenilerle dostluk kuruyoruz. Sınır kapılarını açacağız. Ne çabuk unuttuk yaptıkları soykırımları, Avrupa da ABD'de Türk devletini, milletini yalan emperyalist bir yalan olan sözde soykırım yalanları ile suçlamaların... Yarın kapılar açılınca 1915-1920 -1992 yılında şehit olan şehitlerimizin ruhları rahatsız olmayacak mı? Dostluk kuranların vicdanı sızlamayacak mı? Ey Türk milleti Ermeni soykırımını, vahşetini unutma unutturma. Temennimiz odur ki Azerbaycan ordusu yapılan bu vahşetin intikamını alır…Yoksa şehitlerin ruhları şad olmaz, sızlar.. Ey ABD, Avrupa Gör Bu Vahşeti de Ermenilerden Yana Taraf Olmaktan Kurtul" - IĞDIR