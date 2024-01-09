Seferihisar'da Tarım Yatırımlarıyla Ekonomi Canlanıyor

İzmir'in Seferihisar ilçesi, son 5 yılda yapılan tarım yatırımlarıyla dikkat çekiyor. 386 kilometrekare yüzölçümüne sahip ilçede, Seferihisar Belediyesinin de destekleriyle, mandalinadan zeytine, köy yumurtasından atalık tohuma, enginardan lavanta ve karakılçık buğdayına onlarca üründen, binlerce Seferihisarlı çiftçi geçimini sağlıyor.

Seferihisar, tarihi ve doğal güzelliklerinin sağladığı turizm ekonomisinin yanı sıra, bereketli topraklarında yetişen onlarca ürünüyle tarım alanında da, ekonomiye katkı sağlıyor. İlçenin simge ürünlerinden mandalinanın yanı sıra, zeytin, enginar, lavanta, ekinezya, karakılçık başta olmak üzere yüzlerce dönüm arazi de, onlarca ürün binlerce ailenin geçim kaynağı. Seferihisar Belediyesi'nin de destek verdiği çiftçiler, düzenlenen festivallerle de ürünlerini, tüm Türkiye'ye tanıtma şansına sahip olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Belediyenin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde yıllardır gerçekleştirilen mandalina, tohum takas, lavanta, karakılçık, armola, enginar, ekinezya festivalleri büyük ilgi görüyor.

300 bin atalık tohum dağıtıldı

Son 5 yılda belediye tarafından Seferihisarlı üreticilere 1500 alım garantili hindi dağıtıldı. Yetiştirilen hindiler üreticiden alınıp, Halk Market raflarında tüketici ile buluşturuldu. 400 aileye, 4 bin köy yumurtası üretimi için tavuk dağıtıldı. 900 üreticiye "İyi Tarım Sertifika Desteği" verilirken, 300 bin atalık tohum, 600 bin sebze ve lavanta fidesi dağıtıldı. 40 milyon metreküp sulama suyu, çiftçiye ulaştırıldı.

855 bin zeytin ağacı

İlçe genelinde 1734 üretici, 15 bin dekarlık alanda, 595 bin narenciye ağacı, 1900 üretici 56 bin 600 dekarlık alanda 855 bin zeytin ağacı ile üretim yaparken, 20 üretici 10 dekarlık alanda enginar, 150 dönümde 100 bin lavanta ve ekinezya fidesi, 350 dönümlük alanda da karakılçık buğdayı üretimi gerçekleştiriliyor. Bu ürünlerin yanı sıra domates, incir, biber, bamya, üzüm gibi onlarca ürün de yüzlerce dönüm tarım arazisinde üretilip, tüketiciyle buluşuyor.

"Toğrağımıza sahip çıkıyoruz"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Herkesin temiz ve adil gıdaya erişebildiği bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin her karış toprağı, bin bir çeşit güzelliklerini bizlere sunmakta. Bereketin vücut bulduğu topraklarımız verimi ile bizlere kendini her fırsatta hatırlatmakta. Bu amaçla yıllardır iyi niyetli, yerelde çiftçiyi güçlendiren, bilimsel ve sürdürülebilirlik öncelikli uygulamalarla, tüm Türkiye'ye örnek bir ilçe olma gururu yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projeler ile köyden kente göçün aksine, tarımsal üretim yapmak için kentten, Seferihisar'ın köylerine yerleşen bir nüfus oluştu. Bizler doğduğumuz ve yaşadığımız yerde doymak için tarım politikalarımızı her şeyin üzerinde tutuyoruz. Üretmeye, toprağı işlemeye devam edeceğiz." - İZMİR