Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya, Gastronomi Şenliği'nde öğrencilerle buluştu

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen Gastronomi Şenliği'nde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen ve deneyimlerini onlarla paylaşan ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya, gastronomi sektöründe büyük bir eleman açığı olduğunu belirtti. Kaliteli yetişen mezunlara ihtiyaç duyduklarını belirten Şef Yalçınkaya, "Üniversitelerde yetişen kaliteli öğrencilerimizin hızlıca sektöre gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Çünkü bu eksikliğin etkilerini yaşıyoruz" dedi.

Bahar ve Uluslararası Öğrenci Şenlikleri kapsamında, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde (İGÜ) 'Gastronomi Şenliği' düzenlendi. Sektörden birçok ünlü ismin ve firmanın üniversite öğrencileriyle bir araya gelme fırsatı bulduğu şenlikte özel stantlar da kuruldu. Farklı lezzetleri tatma imkanı bulan öğrenciler aynı zamanda Giresun'da üretilen el yapımı dondurma standına da yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca 'Firmaların Başarı Hikayeleri' ve 'Şeflerin Başarı Hikayeleri' başlıklı seminerler de verildi.

"Öğrencilerimize sadece mutfak becerilerini değil, sürdürülebilirlik bilincini ve üreticiliği de öğretiyoruz"

Gastronomi Şenliği'nin açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi Bölümleri Koordinatörü Doç. Dr. Serdar Egeli, sürdürülebilirlik çalışmalarıyla öne çıkan İGÜ'nün gastronomi bölümlerine verdiği önemi vurgulayarak "Gastronomi sadece bir mutfak sanatı değil, aynı zamanda kültürel bir mirastır. Yemek, insanları bir araya getiren, kültürleri paylaşan ve toplumları birbirine yaklaştıran bir araçtır. Üniversitemiz, bu değerlere olan bağlılığını sürdürerek, öğrencilerimize sadece mutfak becerilerini değil, aynı zamanda kültürel anlayışı, sürdürülebilirlik bilincini ve üreticiliği de öğretmektedir." dedi. Gastronomi sektörü hakkında önemli gelişmelere değinen Doç. Dr. Serdar Egeli, gastronomi ile entegre hale gelen yeni teknolojiler, yapay zeka kullanımı, güncel yatırım trendi kahve ve fırın işletmeleri, yenilikçi teknolojiler, sektörün büyüme eğilimi, ikonik restoranlar ve restoran sıralamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Sektörle bağlantı kurmak için mükemmel bir fırsat"

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde gerçekleşen Gastronomi Şenliği'nde öğrenciler, staj ve iş imkanı için sektördeki ünlü firmaların temsilcileriyle görüştü. Kariyerlerine katkı sağlayacak isimlerden önemli tüyolar alan öğrenciler kurulan stantlarda yeni tatlar da deneyimledi. Kurum dışından da büyük ilgi gören Gastronomi Şenliği'ne katılım oldukça yoğundu. Öğrenciler; şenliğin sektör hakkında bilgi edinmek, ünlü firmalar ve başarılı şeflerle bağlantı kurmak için mükemmel bir fırsat olduğunu belirtti.

Şenliğe katılan gastronomi alanındaki önemli isimler arasında; Mehmet Yalçınkaya, Nadir Güllüoğlu, Osman Sekman, Önder Bilen, Hasan Fehmi Peker, Muhittin Fidan, Arif Madakbaş, Gökhan Özcan, Soner Kesgin, Şenol Demirtaş, Emre Karakafa, Cihan Keçeli, Özay Akar yer aldı.

Şef Yalçınkaya: Öğrencilerin sektör temsilcileriyle bir araya gelmesi çok önemli

Organizasyonu düzenledikleri için İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne teşekkürlerini sunan Şef Mehmet Yalçınkaya, "Öğrencilerin sektörle veya sektör temsilcileriyle bir araya gelmesi çok önemli. Özellikle son dönemde gastronomi bölümündeki öğrencilerin sayısının artmasıyla her okuldan talepler olduğu için sektörün sizlerle bunu buluşturması da biraz daha zorlaştı. Bunun farkındayız ama bu tür gastronomi etkinlikleri artık sizi kolayca sektörle ve gıda yatırımcılarıyla buluşturabilir" dedi.

"Yapacağınız ön hazırlıklar, stajlar bizim için çok değerli"

Gastronomi sektöründe hem servis hem de mutfak boyutunda ciddi anlamlı eleman açığı olduğuna işaret eden Şef Yalçınkaya, "Burada alacağınız eğitimler, yapacağınız buluşmalar, sektöre gelmeden önce yapacağınız ön hazırlıklar, stajlar bizim için çok değerli. Gastronomi etkinliklerinin bu şekilde ilgi görmesi bizi mutlu ediyor. Çünkü sektörümüzün beslendiği yerler tam da buralar" şeklinde konuştu.

"Şeflerle tanışıp sektörde kendinize harika bir yol haritası çizebilirsiniz"

Öğrencileri ne yapmaları gerektiği hakkında yönlendiren Şef Yalçınkaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki buluşmalar sonrası kendinize bir rota çizin. Buraya gelen firmalarla kuracağınız kontaklar sayesinde; farklı insanlarla, farklı şeflerle tanışıp sektörde kendinize harika bir yol haritası çizebilirsiniz. Bütün katılımcılarla diyalog kurmanızda fayda var."

"Gençlerin fikirlerinden faydalanmak istiyoruz"

İstanbul'da büyük bir firmanın yiyecekten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özay Akar, "Sektörlerin en büyük problemi gençlerle bir araya gelememek. Biz de aslında bunun için buradayız. Gençlerimizi şirketlerin bünyesine katıp onların geleceğe bakışlarından, fikirlerinden faydalanmak istiyoruz. Şirketlerin personel ihtiyacını da karşılamak istiyoruz" dedi.

"Sebat etmek ve sürekli aynı motivasyon ile çalışmak çok önemli"

Ünlü bir otelde çalışan Şef Soner Kesgin ise "Yaklaşık 25 yıldır sektördeyim. Yurt dışında birçok farklı ülkede çalıştım. Öğrenci arkadaşlara hem yurt dışında hem de yurt içinde meslek adına neler yapabileceklerini anlatmak istedik. Gastronomi sektörünün gelişmesi anlamında birtakım konuşmalar da yaptık. Geleceğe yönelik bizlerle çalışmak isteyenler olursa bu onlar için büyük bir fırsat. Yıllar içinde öğrendiklerinizin zamanla aslında ne kadar faydalı olduğunu görüyorsunuz. Ürün, menü bilgisi, bazen de mevsimlere göre değişen menü içerikleri olabiliyor. Uzun soluklu bir yol. Sabırlı olmak lazım. Her yerde olduğu gibi mutfakta da zorluklar var. Sebat etmek ve sürekli aynı motivasyon ile çalışmak çok önemli" dedi.

"İstekli, heyecanlı, temposu olan öğrencilerimizi stajda tespit ediyoruz"

Yine ünlü bir otelde Şef Arif Madakbaş da şunları söyledi:

"Amaca ulaşmak için vazgeçmemek gerekiyor. Şans vazgeçmeyenleri buluyor. Öğrenciler iyi bir teorik eğitim aldıktan sonra kendilerini uygulamalı olarak ciddi anlamda geliştirebilecekleri yerlerde staj yapmalı. Ardından meslek hayatına girince de gelişim sürecini devam ettirmeliler. Burada onlara yardımcı olmak için bulunuyoruz. İşletmeler öğrenci alımı konusunda çok fazla seçici. İstekli, heyecanlı, temposu olan öğrencilerimizi stajda tespit ediyoruz. Akabinde kendileriyle de devam etmeye çalışıyoruz."

"Stantlarda farklı lezzetler deneyebildik"

Gastronomi bölümünde öğrenci olan Kevser Çiftçi, "Festivalde birçok ünlü şef gördük. Çok güzeldi. Aynı zamanda stantlarda yeni tatlar deniyoruz. Mesela Giresun'dan gelen el yapımı ve incirli dondurma yedik. Çok güzel olmuş. Çok beğendik. İleride hedeflerim arasında İtalya'da master yapmak var. Ardından ülkeme dönüp restoran açmak istiyorum. İlk başta çok büyük istemiyorum ancak zaman geçtikçe restoranımı büyütmek isterim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL