Son dakika: Şanlıurfa'da şehit polisler için taziye çadırı kuruldu

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Maşuk TOKİ yolu üzerinde şehit polisler için kurulan taziye çadırını ziyaret ederek, şehitlerin yakınları ve meslektaşlarına başsağlığı diledi.

9 Mart 2022 günü takibe aldıkları şüpheli şahsın ateş açması sonucu şehit düşen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ve Polis Memuru Cemal Bozkurt için kurulan taziye çadırını ziyaret eden Vali Erin, şehitler için dua etti. Burada şehitlerin yakınları ve meslektaşlarına başsağlığı dileyen Vali Erin, daha sonra Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve şubede görevli polislere tekrar başsağlığı dileyen Vali Erin, İki genç polisin şehit düşmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti. Polislerle bir süre sohbet eden Vali Erin, daha sonra şubeden ayrıldı. - ŞANLIURFA