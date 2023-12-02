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Şanlı Geçmişten Geleceğe Eski Van Belgeseli Lansmanı

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TRT İç Yapımlar tarafından hazırlanan 'Şanlı Geçmişten Geleceğe Eski Van' belgeselinin lansmanı yapıldı. Eski Van Şehri'nin tarihini ele alan belgesel, izleyicilerle buluştu.

"Şanlı Geçmişten Geleceğe Eski Van" belgeseli izleyicisiyle buluştu

VAN - TRT İç Yapımlar tarafından hazırlanan "Şanlı Geçmişten Geleceğe Eski Van" belgeselinin lansmanı yapıldı.

Doğu Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden olan Eski Van Şehri'nin tarihini bir bütün olarak ele alan "Şanlı Geçmişten Geleceğe Eski Van" belgeseli düzenlenen lansmanla izleyiciyle buluştu. Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda Van Oturma Gecesi ekibinin seslendirdiği türkülerle başlayan programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanı Kurtuluş Zeydan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, belgesin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Van'ın tarih ve kültürünün harmanlandığı kadim bir şehir olduğunu ifade eden Vali Balcı, "Van, Selçuklu ve Osmanlılara merkez olmuş, Cumhuriyet dönemi ile beraber de güneş gibi parlamıştır. Van'da eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa, kültür turizmden, ulaşıma her alanda güzel işler oluyor. Van Orta Asya'nın Anadolu'ya açılan bir kapısıdır. Aynı zamandan asil ruhlu insanların yaşadığı asaletli bir şehirdir" dedi.

"Eski Van Şehri çok görkemli bir alan olacak"

Eski Van Şehri'nin tarihi kimliğine uygun olarak ayağa kaldıracaklarını dile getiren Balcı, "Hedefimiz oradaki tarihi yapıları restore etmektir. Orayı ayağa kaldırdığımızda da yaklaşık 2 milyon ziyaretçinin ziyaret etmesini bekliyoruz. İlk olarak 700 yıllık Ulu Cami, Kızıl Minareli Cami ve Süleyman Han Caminin restorasyonuyla bu çalışmaları başlattık. Eski Van Şehri çok görkemli bir alan olacak" diye konuştu.

TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanı Kurtuluş Zeydan'ın konuşmalarının ardından "Şanlı Geçmişten Geleceğe Eski Van" belgeseli izleyicisiyle buluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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