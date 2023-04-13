Safranbolu Spor Yönetiminden Belediye Başkanı Köse'ye Ziyaret

BAL Ligine çıkmayı garantileyen Safranbolu Spor Yönetimi, Belediye Başkanı Elif Köse’yi makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

BAL Ligine çıkmayı garantileyen Safranbolu Spor Yönetimi, Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Kulüp Başkanı Serdar Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulunurken, misafirleri Başkan Köse ve Meclis 1. Başkanvekili Onur Varlı ağırladı.

Aydın, "Değerli Başkanımıza verdiği desteklerden ve takımımızı maçlarda yanlık bırakmamasından dolayı teşekkür ediyoruz. Varlığını her zaman yanımızda hissettik. Aldığımız bu kupada başkanımızın da büyük payı ve bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Safranbolu Spor ile gurur duyduklarını söyleyen Belediye Başkanı Elif Köse ise " Öncelikle nazik ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Futbol bir takım oyunu ve arkadaşlarımız bunu her maçta sahaya yansıtarak mutlu sona ulaştılar. Uzun bir mücadelenin sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen, mücadele eden ve hakkıyla şampiyon olan takımımızı kutluyor, BAL Liginde de aynı başarılara imza atacağına inandığımı, her zaman yanlarında olacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.