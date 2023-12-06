Safranbolu'da Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Projesi Tanıtıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Projesi (SAHİP) tanıtımı gerçekleştirildi. Proje kapsamında geçmişteki ustaların eserleri yeniden gün yüzüne çıkarılacak ve yeni nesillere sanat ve zanaat aktarılacak.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Projesi (SAHİP) tanıtımı gerçekleştirildi.

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde yapılan toplantıya; Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muammer Demirtaş, ustalar ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Yazıcı, projedeki en büyük amaçlarının geçmişi gelecekle buluşturmak olduğunu söyledi. Yazıcı, "Yapılacak olan çalışma ile geçmişteki ustalarımızın hünerli ellerinden çıkan ve birer sanat eseri sayılabilecek eserlerin yeniden gün yüzüne çıkmasını hedefliyoruz. O tadı, dokuyu yeniden gün yüzüne çıkaracağız. Mevcut ustalarımızdan yeni nesile, geleceğe sanata ve zanaatları aktaracağız" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Odabaşoğlu da "Safranbolu'muzda icra edilen ve aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş 7 el sanatımızın gelecek nesillere aktarılması için usta çırak sisteminin kurulması önem arz etmektedir. Bu projeyle birlikte öğrencilerimizin ahilik kültürünü benimseyerek, yardımsever, iyi ahlaklı birey olmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Safranbolu'muzun tanıtımına da önemli katkı sağlayacak olan bu projede emeği geçen idareci, usta, öğrenci ve destek veren velilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu. - KARABÜK