Safranbolu Belediyesi, Vatandaşlara Ata Tohumu Dağıtıyor

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Uygulama ve Üretim Birimi tarafından üretilen Ata tohumları vatandaşlara dağıtılıyor.

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Uygulama ve Üretim Birimi tarafından üretilen Ata tohumları vatandaşlara dağıtılıyor.

Tohum dağıtım etkinliğine vatandaşların yanı sıra Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de katıldı. Yazıköy'de bulunan serada dağıtıma yardım eden Başkan Köse, üretim biriminin bir fabrika gibi çalıştığını, neredeyse her çeşit sebzenin yetiştirildiğini söyledi.

Serada çok sayıda tohumun bulunduğunu kaydeden Köse, "Tohumlar burada oluşturulan Tohum Bankası'nda muhafaza ediliyor. Bununla birlikte 35 binin üzerinde de maniye fidesi elimizde mevcut. Maniye ilçemizle özdeşleşmiş bir domates türü. Biz ürettiğimiz bu fideleri vatandaşlarımızla da paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.