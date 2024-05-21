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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Sığırcık Sürüsü Uçuş Trafiğini Durdurdu

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pist üzerinde bulunan sığırcık sürüsü nedeniyle 3 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Pistlerde yapılan çalışma sonucunda uçuş trafiği yeniden açıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (SAW) pist üzerinde bulunan sığırcık sürüsü uçuş trafiğini durdurdu. Sığırcıklar nedeniyle 3 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen olayda pist üzerinde çok sayıda sığırcık görüldü. Bunun üzerine havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklara iniş izni verilmezken, kuşları uzaklaştırmak için pistlerde yapılan çalışma nedeniyle uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren Ajet'in Mardin-Sabiha Gökçen, Diyarbakır-Sabiha Gökçen ve Gaziantep-Sabiha Gökçen seferlerini yapan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Bu arada görevliler pist üzerinde bulunan sığırcıkları uzaklaştırmak için uçuş trafiğini bir süre durdurdu. Sığırcıkların pist üzerinden gitmesinin ardından uçuş trafiği yeniden açıldı. Piste bulunan sığırcıklar nedeniyle uçuş trafiğinin durması kule pilot konuşmalarına yansıdı.

Pilot: "Tahmini bekleme süremizi alabilir miyim" dedi.

Kule: "Efendim şuan operasyon devam etmiyor. Pist üzerinde yoğun bir kuş sürüsü var. Operasyon ne zaman açılacak bilemiyorum. Uygun olduğunda arayacağım" cevabını verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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