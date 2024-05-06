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Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Tamparlak, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Ardahan'ı temsil etti

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Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Furkan Tamparlak, Ardahan'ı temsil etmek üzere düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katıldı ve altıncı sırada tamamladı.

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Furkan Tamparlak, Kur'an-ı Kerimi okuma güzel okuma yarışmasında Ardahan'ı temsil etti.

Artvin'de düzenlenen yarışmaya Ardahan, Artvin, Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ağrı, Muş, Rize, Bayburt, Kars, Bingöl ve Gümüşhane illerinin birincileri katıldı.

Genç Sada erkek öğrenciler arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması bölge finalinde Ardahan'ı temsil eden Furkan Tamparlak, yarışmayı altıncı sırada tamamladı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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