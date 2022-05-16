Özel bireyler Başiskele sahilinde eğlendi - Haberler

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Özel bireyler Başiskele sahilinde eğlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Özel bireyler Başiskele sahilinde eğlendi

Başiskele Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlik düzenledi.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlik düzenledi.

Başiskele sahilinde düzenlenen etkinliğe özel bireyler ve yakınları katıldı. Etkinlik alanında gezici tiyatro gösterileri ve maskotların eşliğinde çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, şişme park alanında da keyifli vakitler geçirdi. 7'den 70'e herkesin doyasıya vakit geçirdiği etkinlik, renkli anlara sahne oldu. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de etkinliğe katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Engelliler Haftası, Başiskele, Tiyatro, Mayıs, Yerel, Haberler

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