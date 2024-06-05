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Ozan Kabak'ın sakatlık durumu! Milli takım kadrosundan çıkarıldı mı?

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İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Ozan Kabak'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Milli futbolcu, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı. İşte Ozan Kabak'ın sakatlık durumu ile ilgili son durum!

Ozan Kabak'ın sakatlık durumu! İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Ozan Kabak'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Milli futbolcu, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı. İşte Ozan Kabak'ın sakatlık durumu ile ilgili son durum haberimizde...

OZAN KABAK'IN SAKATLIK DURUMU

A Milli Futbol Takımımızın, İtalya ile oynadığı maçta sakatlanan Ozan Kabak'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

Ozan Kabak'ın sakatlık durumu! Milli takım kadrosundan çıkarıldı mı?

KADRODAN ÇIKARILDI

TFF'den yapılan açıklamada, "İtalya-Türkiye özel maçı esnasında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan, daha sonra da hastaneye götürülen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller sonucunda, Ozan'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve 24 yaşındaki defans oyuncumuz, sakatlığının ciddiyeti sebebiyle A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı. Yaşamış olduğu talihsiz sakatlık nedeniyle Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde sahalara yeniden dönmesini diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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