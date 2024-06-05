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Lewandowski Beşiktaş'a gelecek mi?

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Gümdem olan gelişme sonrası Lewandowski Beşiktaş'a gelecek mi merak edildi.

Uzun süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, yeni teknik direktörünü KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlılar, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getirdi. Gelişme sonrası geçtiğimiz günlerde Lewandowski açıklamaları gündem oldu ve Lewandowski Beşiktaş'a gelecek mi, merak edildi.

LEWANDOWSKİ BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Gazetecilerin, Robert Lewandowski'ye Fenerbahçe'den bir teklif alıp almadığını sorması üzerine, Lewandowski, "Hayır, Fenerbahçe'yi tanımıyorum. Türkiye'den bildiğim kulüpler Beşiktaş ve Antalyaspor." yanıtını vermişti.

Bugün ise Beşiktaş'ın Teknik Direktör'ü alakalndı. Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacak.

Robert Lewandowski'nin son durumu merak edilirken henüz BJK'en bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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