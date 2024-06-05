Fransa Lüksemburg maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fransa Lüksemburg maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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FRANSA - LÜKSEMBURG MAÇI KAÇ KAÇ?

Fransa - Lüksemburg maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

FRANSA - LÜKSEMBURG MAÇI CANLI YAYIN

Fransa Lüksemburg maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

FRANSA - LÜKSEMBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa Lüksemburg maçı saat 22.00'de başlayacak.

FRANSA - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Lüksemburg maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

FRANSA - LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Lüksemburg maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

FRANSA - LÜKSEMBURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa Lüksemburg maçı Metz'da, Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanacak.