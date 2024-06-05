Üye Girişi
Haberler

Kadın milli voleybol maçı ne zaman?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye kadın millî voleybol takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yönetilen ve Türkiye'yi uluslararası kadın voleybol karşılaşmalarında temsil eden takımdır. Kadın milli voleybol maçı ne zaman?

Filenin Sultanları, 2023 yılı millî takım sezonunda; Milletler Ligi Şampiyonluğu kupası, Avrupa Şampiyonluğu kupası ve Dünya Kupası adıyla oynanan Olimpiyat Elemelerinde kazandığı kupa olmak üzere 3 Kupa birden kazanmıştır. Peki, Kadın milli voleybol maçı ne zaman?

TÜRKİYE BAYAN VOLEYBOL MİLLİ TAKIM KADROSU

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasında Antalya'da mücadele edecek milli takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş

KADIN MİLLİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

12 Haziran 2024 TürkiyeTayland

13 Haziran 2024 Dominik CumhuriyetiTürkiye

15 Haziran 2024 ÇinTürkiye

16 Haziran 2024 TürkiyeBrezilya

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol Türkiye Gündem Yaşam Spor Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum: Hukuk gereğini yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum: Hukuk gereğini yaptı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

 Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı

Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title