Filenin Sultanları, 2023 yılı millî takım sezonunda; Milletler Ligi Şampiyonluğu kupası, Avrupa Şampiyonluğu kupası ve Dünya Kupası adıyla oynanan Olimpiyat Elemelerinde kazandığı kupa olmak üzere 3 Kupa birden kazanmıştır. Peki, Kadın milli voleybol maçı ne zaman?

TÜRKİYE BAYAN VOLEYBOL MİLLİ TAKIM KADROSU

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasında Antalya'da mücadele edecek milli takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş

KADIN MİLLİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

12 Haziran 2024 TürkiyeTayland

13 Haziran 2024 Dominik CumhuriyetiTürkiye

15 Haziran 2024 ÇinTürkiye

16 Haziran 2024 TürkiyeBrezilya