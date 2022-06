Odunpazarı'ndan Adalarda Yıl Sonu Sergisi - Haberler

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri ve OMEK, bir yıl içinde atölyelerinde yapılan eserleri, 'Yıl Sonu Sergisi' ile vatandaşların beğenisine sundu. Satışlarında yapıldığı Yıl Sonu Sergisi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Sergi açılışında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirlilere çağrı yaparak "Bize katılın" dedi. Konuşmasında sık sık katılımcı belediyecilik vurgusu yapan Kurt, "Halkımızın her türlü sorununa birlikte çözüm üretmek istiyoruz. Tek başına kurtuluş yok. Hep birlikte olacağız, birlikte yan yana duracağız ve bu zor günleri de aşacağız" diye konuştu.

Odunpazarı Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı kısa adı OMEK olan Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları ile 16 Halk Merkezinde yer alan atölyelerde bir yıl içinde kursiyerler tarafından üretilen eserleri Adalar'da açtığı Yıl Sonu Sergisi ile vatandaşların beğenisine sundu. 2 gün boyunca Adalara açılan stantlarda sergilenen el emeği göz nuru eserler, vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Yıl Sonu Sergisinin açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra atölye katılımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Stantları gezen Başkan Kurt, eser sahiplerinden yaptıkları eserler ile ilgili bilgi aldı.

KURT'TAN ESKİŞEHİRLİLERE ÇAĞRI: "BİZE KATILIN"

Serginin açılış konuşmasını yapan Kurt, bu serginin Odunpazarı Belediyesi'nin halkçı, demokrat ve katılımcı belediyecilik anlayışının bir ürünü olduğuna dikkat çekti. Farklı mahallelerde yer alan 16 halk merkezinde yetişen kursiyerlerin ürettikleri eserleri pazara sunduklarını belirten Kurt şunları söyledi:

"Esas amacımız hem kaliteli vakit geçirmek hem yeni şeyler öğrenmek hem de bunu mutfak ekonomisine katkıya dönüştürmek. Bugünün zor ekonomik koşullarında büyük sıkıntılar içinde olan kadınlarımızın sosyalleşmesine katkı sunmak istiyoruz. O nedenle yaklaşık 10 bin kursiyerimizin ürettiği eserlerle karşınızdayız. Gerekiyorsa da bu işin sürdürülebilir olmasını sağlayacak önlemleri alacağız. Bu nedenle bütün Eskişehirlilere, 'Bize katılın', 'destek olun' diyoruz. Emek Halk Merkezine, Orhangazi Mahallesinde bulunan Yılmaz Büyükerşen Halk Merkezi'ne, Selami Vardar, Orhan Oğuz ve diğer halk merkezlerine katılın. Eskişehir'e hizmet etmiş büyüklerimizin adlarını korkmadan, siyasi endişe taşımadan verdiğimiz halk merkezlerimizde, halkımızla buluşmak istiyoruz. Halkımızın her türlü sorununa birlikte çözüm üretmek istiyoruz. Tek başına kurtuluş yok. Hep birlikte olacağız, birlikte yan yana duracağız ve bu zor günleri de aşacağız. Aydınlık günler, gelecek günler çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak diyorduk ya, her şey çok daha güzel olacak. Buna da herkesin bir damla katkı sunması lazım. Beni ilgilendirmez diyenler yüzünden, sıkıntı yaşıyoruz. Herkesi ilgilendiriyor. Türkiye 20 yıldır kötü yönetiliyor. Umarım, en kısa zamanda bu yönetimden kurtulacağız. Aydınlık günlere hep birlikte yürüyeceğiz."

ŞÖLEN HAVASINDA GEÇEN SERGİ AÇILIŞI

Şölen havasında geçen açılış töreninde Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müzik Eğitmenleri mini konserler verirken, Yıldızlar Halk Oyunları Ekibi muhteşem bir halk dansları gösterisi yaptı. Konuşmaların ve dans gösterilerinin ardından Kurt, kursiyerlerle birlikte serginin açılışını yaptı.

ANKA / Yerel