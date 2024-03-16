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Eskişehir'de İstiklal Marşı ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri düzenlendi

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Eskişehir Odunpazarı İlçe Müftülüğü'nde yapılan etkinliklerde ortaokul öğrencileri arasında ezbere şiir okuma, lise öğrencileri arasında resim yapma yarışmaları düzenlendi. Yarışmalar sonucunda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Eskişehir'de Odunpazarı İlçe Müftülüğü'nde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" ile "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencileri arasında ezbere şiir okuma, lise öğrencileri arasında "Çanakkale Ruhu" temalı resim yapma yarışması gerçekleştirildi.

Ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen ezbere şiir okuma kategorisindeki yarışmada öğrenciler Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini milli ve dini duyguları hissederek ezbere okudu. Birbirinden başarılı öğrenciler arasında yapılan değerlendirmelerde 1'inciliği Melahat Ünügür Ortaokulu'ndan Ceren Berra Çelik alırken, yarışma 2'inciliğini Ece Lina Arslan, 3'üncülüğünü ise Hayat Çakar elde etti. İlçe 1'incisi Ceren Berra Çelik bu sonuçlarla il finallerine katılmayı hak kazanmış oldu.

Çanakkale Ruhu temalı resim yarışmasında ise 1'inciliği Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Yasemin Uzbek kazanarak il finallerinde Odunpazarı ilçesini temsil etme hakkı kazandı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere para ödülleri, tören ile yarışma sonunda verildi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere Diyanet Başkanlığının dergi ve kitapları hediye edildi.

Değerlendirme Komisyon Başkanı, İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman, yarışmaya katılan tüm yarışmacıları cesaretlerinden ve gösterdikleri üstün performanslarından dolayı kutlayarak, tüm yarışmacıları gönüllerinde birinciliği elde ettiğini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Odunpazarı Eskişehir Çanakkale Yerel Haberler

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