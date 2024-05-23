Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Bölümü Hasta Kabulüne Başladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Bölümü'nü faaliyete geçirerek hasta kabulüne başladı. Dr. Öğretim Üyesi Ebru Yurdakurban, fakültenin 8. Anabilim Dalında görev yapacak olan Ortodonti Bölümü'nde hizmet vermeye başladı.

MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Aladağ, Dr. Ebru Yurdakurban'ın atanmasının tamamlandığını ve resmi olarak göreve başladığını belirtti. Prof. Dr. Aladağ, "Uzman Ortodontist olan Ebru Hanım, artık fakültemizin doktoru olarak ortodonti tedavisi ihtiyacı olan hastalara hizmet verecektir. Çok mutluyuz. Ortodonti tedavi sürecinin başlama düşüncesiyle gerekli malzeme hazırlıkları hızlı bir şekilde tamamlandı ve hasta kabulüne başlandı. Bu aşamada hastaların ilk muayeneleri gerçekleştiriliyor. Ortodonti tedavisine başlamadan önce gerekli olan çürük dişlerin tedavisi ve cerrahi amaçla uzaklaştırılması gereken köklerin hazırlanması gibi işlemler yapılacaktır. Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından ortodonti tedavi planlaması gerçekleştirilecektir. Muğla halkına hayırlı olsun" dedi.

Ortodonti Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ebru Yurdakurban ise, Muğla'da göreve başlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bu süreçte Muğlalı ortodonti hastalarına faydalı olmayı amaçlıyoruz. Gereken tedavi prosedürlerini üniversitemizde uygun şekilde gerçekleştireceğiz. Muğla halkına hayırlı olsun" dedi.

Dr. Ebru Yurdakurban, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, ortodonti uzmanlığını Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi'nde tamamlamıştır. - MUĞLA