Muğla haber | Menteşe Belediyesi Personeline İlk Yardım Eğitimi Verildi Yerel Haberler Edinilen Muğla gelişmesine göre Menteşe Belediyesi'nde görevli eğitmenlere, Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Zihni Derin İş Merkezi'nde ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimde genel ilk yardım bilgileri, ilk yardımın öncelikli amaçları, ilk yardımın temel uygulamaları, ilk yardımcının yapması gerekenler hakkında eğitmenlere bilgiler aktarıldı. Menteşe Belediyesi'nde görevli eğitmenlere, Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Zihni Derin İş Merkezi'nde ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimde genel ilk yardım bilgileri, ilk yardımın öncelikli amaçları, ilk yardımın temel uygulamaları, ilk yardımcının yapması gerekenler hakkında eğitmenlere bilgiler aktarıldı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ilk yardım eğitimleri hakkında yaptığı açıklamada, "Belediyemiz bünyesindeki kurslar, atölye çalışmaları, bilim parkı, tiyatro ve spor birimindeki eğitmenlerimiz görevleri nedeniyle kalabalık ve çeşitli yaş gruplarıyla çalışıyorlar. Bu nedenle eğitmenlerimizin günlük hayatta karşılaşabilecek olumsuz durumlara karşı ilk yardım konusunda bilinçli olmaları gerekiyor. İlk yardım eğitimleri ile eğitmenlerimiz yaşanabilecek herhangi olumsuz duruma karşı hazırlıklı olacaklardır" dedi. Kaynak: ANKA / Yerel Yerel Haberler

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