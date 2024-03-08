Muğla'da Kadınlara Gül Dağıtıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekipleri kurdukları stantta kadın vatandaşlara gül dağıttı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak alışveriş merkezinde bir stant kurdu. "Şiddete Karşı Tek Dokunuş Kades" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, KADES uygulaması tanıtılarak kadın vatandaşlara gül dağıtıldı. Aile içi şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu tür etkinliklerin, kadın haklarına ve güvenliğine yönelik toplumsal duyarlılığı arttırması hedefleniyor. - MUĞLA