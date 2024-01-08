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Muğla'da 'Hafız Kal' Yarışması Başvuruları Başladı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 'Hafız Kal' yarışması için başvurular başladı. Yarışmaya katılmak isteyen hafızlar, 1 Ocak 2024 ile 1 Şubat 2024 tarihleri arasında İlçe ve İl Müftülüklerine başvuruda bulunmalıdır.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 'Hafız Kal' yarışması için İlçe Müftülüğü'ne yapılacak başvurular başladı.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada; "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerimi ezberleyerek hafız olan bay-bayan vatandaşlarımız için Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından Hafız Kal yarışması düzenleniyor. Üç kategoride yapılacak olan yarışmaya bay ve bayan vatandaşlarımız katılacak olup hafız olan vatandaşlarımızın müracaat tarihleri olan 1 Ocak 2024 ile 1 Şubat 2024 tarihleri arasında İlçe ve İl Müftülüklerine yarışma için başvurmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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