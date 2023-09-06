Mimarlar Odası Samsun Şubesi Kent İzleme Komitesi Üyesi Memişoğlu: "Yerel Yönetim Kentin Sorunlarını Çözmek Yerine Kişisel Beklentileri Doğrultusunda...

Mimarlar Odası Samsun Şubesi Kent İzleme Komitesi Üyesi İshak Memişoğlu, kentte yaşanan sel felaketiyle ilgili “Samsun kentinde geçmişte yaşanılan olumsuzlukların giderilmesi noktasında hiçbir önlem alınmadığını görüyoruz. Burada bir kaygı dahi olmadığını görüyoruz. Ve yerel yönetimlerin hala daha işbaşına geldikten sonra kentin mevcut sorunlarıyla uğraşmaktansa onları proje haline getirip, onları projelendirip o sorunları çözmek yöntemini ortaya koymaktansa kendi kişisel öngörüleri veya kişisel beklentileri doğrultusunda projeler üretip, kente dayattıklarını görüyoruz” dedi.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Mimarlar Odası Samsun Şubesi Kent İzleme Komitesi Üyesi İshak Memişoğlu, kentte yaşanan sel felaketiyle ilgili "Samsun kentinde geçmişte yaşanılan olumsuzlukların giderilmesi noktasında hiçbir önlem alınmadığını görüyoruz. Burada bir kaygı dahi olmadığını görüyoruz. ve yerel yönetimlerin hala daha işbaşına geldikten sonra kentin mevcut sorunlarıyla uğraşmaktansa onları proje haline getirip, onları projelendirip o sorunları çözmek yöntemini ortaya koymaktansa kendi kişisel öngörüleri veya kişisel beklentileri doğrultusunda projeler üretip, kente dayattıklarını görüyoruz" dedi.

Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Burat Şener ve Kent İzleme Komitesi Üyesi İshak Memişoğlu, kentte yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Samsun Mimarlar Odası'nın önceki dönem başkanı da olan Memişoğlu, şunları söyledi:

"GÖRDÜK Kİ ASIL AKTÖRLER KAYGILI DEĞİLLER"

"Kentimizde pazar günü yaşadığımız yoğun yağışlardan sonra kentin son hali ortada. Aslında Samsun, Karadeniz, hatta ülkenin diğer bölgeleri, diğer kentleri gelecekte bu ve buna benzer felaketlerin, hatta daha büyüklerinin de yaşanabileceğine dair mesajlar veriyor. Geçmişte de verdi. Çok yakın geçmişte 2012 yılında çok ciddi bir sel felaketi yaşadık. Buna benzer o dönemde 11 vatandaşımızı kaybettik sel felaketinde. Yine geçen süreç içerisinde değişik zamanlarda Samsun'un değişik bölgelerinde sel felaketleri oldu, Terme'de oldu, Salıpazarı'nda oldu ve bunlar aslında yaşanan ve yaşanacak olan, yeni felaketlerin habercisiydi. Bu konuyla ilgili bilim insanları, oldukça açık ve net uyarılarda bulundular. Yani küresel ısınmaların kentler üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri noktasında uyarılarda bulundular ve bizler de teknik insanlar da bu uyarılar noktasında kentler üzerinde yapılması gereken rehabilitasyonun, değişikliklerin ve bu doğal değişime uyum, yeni düzenlemelerin yapılması gerektiği noktasında bizler de uyardık, uyarmamızı yaptık. Fakat gelinen noktada baktığımızda pazar günkü felaket aşırı yağışlar, yani açıklandığı gibi aşırı yağışlar, beklenenin çok üzerinde yağışlar. Ama bu beklenenin çok üzerindeki yağışları da bekliyorduk gerçekten. Bu beklenen bir şeydi. Bundan sonra belki daha şiddetlilerini de beklemek durumundayız. Dolayısıyla o zaman bizim de kentler olarak buna karşı reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Bir pozisyon almamız gerekiyor. Fakat bunun asıl aktörleri olması gereken yerel yönetimleri bu noktada çok kaygılı olmadıklarını görüyoruz. Gördük daha doğrusu. Pazar günkü yaşadıklarımız, yaşananlar bize bunu gösterdi. Kent yine hemen hemen benzer noktalarda, aynı noktalarda aynı sorunları ortaya koydu.

"KİŞİSEL PROJELER ÜRETİP KENTE DAYATIYORLAR"

İşte özellikle alçak olan, hatta dere yatağına yakın olan bölgeler, işte sanayi, Gülsan Sanayi Bölgesi özellikle ciddi anlamda sıkışıklığın olduğu, arazi topoğrafyası bakımından sorunlu olan Baruthane bölgesi, kentin özellikle İlkadım'ın, çok eğimli olan bazı bölgeleri, Atakum'un bazı bölgelerinin yani bunlar aslında rahatlıkla gözle görülen, tespit edilen yerler. Bunlara dair geçmişten gelen, bu deneyimlerden sonra, birçok önlemler alınması gerekiyor. Fakat alınmadığı ortada yaşanılanlarla birlikte. Şimdi bu noktada kent yönetimini tekrar uyarıyoruz, bu küresel ısınmanın yarattığı olumsuzluklar artarak devam edecek. Buna karşı dünya çapında bir önlem alınmadığını biliyoruz. Dolayısıyla o zaman bizim kentlerimizi bu olumsuz koşullara karşı, savunmasız durumdan kurtarmamız gerekiyor. Belki bütünüyle olumsuzlukları ortadan kaldıramayız ama yaşanılacak olan felaketleri veya olumsuzlukları daha aza indirebiliriz, indirgeyebiliriz. Samsun'a baktığımızda Samsun kentinde geçmişte yaşanılan bu olumsuzlukların giderilmesi noktasında hiçbir önlem alınmadığını görüyoruz. Burada bir kaygı dahi olmadığını görüyoruz. ve yerel yönetimlerin hala daha işbaşına geldikten sonra kentin mevcut sorunlarıyla uğraşmaktansa onları proje haline getirip, onları projelendirip o sorunları çözmek yöntemini ortaya koymaktansa kendi kişisel öngörüleri veya kişisel beklentileri doğrultusunda projeler üretip, kente dayattıklarını görüyoruz. İşte daha önceden de açıklamalarda bulunduk, ifade ettik. Kent büyükşehir belediyesi sürekli kafeterya üretiyor. Osmanlı Kafe, Sümbül Kafe, kitap Kafe, yani büyükşehir belediyesinin asli görevlerinden değil bunlar. Geleceğin şehrini sokaklarında sandallarla gezilen, bir şehir olarak düşünüyorsanız, bu bizim Samsunlular olarak, düşündüğümüz geleceğin şehri bu değil."

"GÜLSAN SANAYİ SİTESİ 1 YILDA 3 KEZ SULAR ALTINDA KALDI"

Burak Şener ise şöyle konuştu:

"Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Maalesef ciddi sıkıntılar doğuran bir durumla karşı karşıya geldik. İşin kötü tarafı şu, bunun kısa zamanda tekrarlamış olması. Maalesef buda şunu gösteriyor. Samsun'daki altyapıyla alakalı problemlerin olduğunu gösteriyor. Tabii ki de büyükşehir bu şehirle ilgili yıllarca yatırım yaptı ama demek ki bu yatırımı biraz yerin altına yapmakta fayda var. Çünkü bunu hisseden en çok, bu durumlardan en çok mustarip olanlar, iş yerlerini, evlerini su basan vatandaşlar oldu. Çünkü bu durumdan fazla hasar gören onlar ve siz kimsenin yaşamadığı hayatı yaşamdan onu anlayamazsınız. ve bunlar özellikle Gülsan Sanayi Sitesi 1 yıl içinde yaklaşık 3 kere su altında kaldı. Orada ki esnafın durumunun çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Orada tanıdıklarımız var tepkili ben öncelikle artık yatırımların kentsel dönüşümlerle beraber değişen iklimlerin küresel ısınmanın bu soğuk ve sıcak dengelerin değişmesiyle oluşan yağış miktarlarında ki artışlara göre, artık yatırımları şehirlerin bu duruma evrilmesiyle alakalı çalışılması olduğunu düşünüyorum" dedi.