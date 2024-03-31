Mersin'de 13 ilçede 1 milyon 387 bin 345 kişi oy kullanacak

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde kentte 13 ilçede 1 milyon 387 bin 345 bin kişinin oy kullanacağını ve seçim güvenliğinin yaklaşık 10 bin personel ile sağlanacağını açıkladı.

Vali Pehlivan, oyunu eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte merkez Akdeniz ilçesindeki Gazipaşa Ortaokulu'nda kullandı. 1132 numaralı sandıkta oy kullanmadan önce vatandaşlarla birlikte sıra beklemeyi tercih eden Vali Pehlivan, vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinleyerek sohbet etti.

Oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, seçimlerin demokrasi bayramı olarak adlandırıldığına vurgu yaptı. Vali Pehlivan, "Biz de ailece vazifemizi yerine getirdik. Malumunuz seçimler demokrasi bayramı olarak adlandırılıyor. Bugün de bütün yurtta olduğu gibi ilimizde de mahalli idareler seçimleri yapılıyor. İlimiz genelinde de yurt genelinde olduğu gibi saat 08.00 itibariyle oy kullanma işlemleri başladı. Bütün sandıklarımız sorunsuz bir biçimde sandık mahal ve bölgelerine ulaştı. Vatandaşlarımız da oylarını kullanıyorlar" dedi.

13 ilçede 805 mahallede toplam 4 bin 456 sandıkta oy kullanılacak

Mersin genelinde 13 ilçe ve 806 mahallede toplam 4 bin 456 sandıkta oyların kullanıldığını açıklayan Pehlivan, "İlimiz genelinde 13 ilçemizde 806 mahallemizde 906 binada 4 bin 456 sandıkta bugün itibariyle oylar kullanılıyor. ve bu sandıklarda toplamda 1 milyon 387 bin 345 seçmen oyunu kullanıyor. Seçimler Yüksek Seçim Kurulu ve dolayısıyla İl Seçim Kurulunun gözetiminde yapılıyor. Anayasamız ve seçim yasamız aynı zamanda idareye de bu anlamda görevler tebliğ ediyor. Bizim temel görevimiz ilgili birimlerimizle beraber seçimin güvenliğini sağlamak. Bu bağlamda da seçim takvimi ilanı edildiği günden bu güne gerekli hazırlıkları yapmıştık. Sandık bölgelerinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizin toplamda 9 bin 858, yani yaklaşık 10 bin güvenlik personelimiz bugün itibariyle 24 saat esaslı görevlerini yapıyorlar" şeklinde konuştu.

"Temel görev, vatandaşımızın iradesinin özgür ve sorunsuz bir şekilde sandığa yansıması"

10 bin personel ile birlikte ayrıca bin 800 aracın da seçim güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili olarak görev yapacağını belirten Pehlivan, "Güvenlik açısından almış olduğumuz tedbirler belirlenen plan dahilinde işlemler bitene kadar yürütülecek. Şu ana kadar bu anlamda herhangi bir eksiklik, aksaklık ve problem yok. Temel görev bu anlamda vatandaşımızın iradesinin özgür ve sorunsuz bir biçimde sandığa yansımasının sağlanması. Bu konuda da inşallah kalan süre içerisinde herhangi bir sorun, aksaklık yaşanmadan bu günün tamamlanmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - MERSİN