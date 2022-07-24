Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercek'in Sayısını Artırıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Mersin Mesleki Eğitim Merkezi'nin (MERCEK) ardından Tırmıl Sanayi Sitesi'ndeki MERCEK'in de kapılarını açtı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin fon sağladığı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Tırmıl Sanayi Sitesi Kooperatifi iş birliğinde hayata geçirilen Tırmıl MERCEK'te adaylar kaynak, metal sac işleme ve dikiş alanında eğitim alacak. Eğitimin sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olan adaylara sertifika verilecek. Adaylar, yıl boyu başvuruların süreceği Tırmıl MERCEK hakkındaki bilgilere mersin.bel.tr adresinden, Teksin Mersin uygulaması ve Alo 185 üzerinden ulaşabilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir MERCEK'in ardından Tırmıl Sanayi Sitesi'ndeki MERCEK'in de kapılarını açtı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin fon sağladığı Tırmıl MERCEK; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Tırmıl Sanayi Sitesi Kooperatifi iş birliğinde hayata geçirildi. Sosyal Hizmetler Dairesi ile Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan ve yürütülen proje kapsamında, Tırmıl MERCEK'te ücretsiz olarak kaynak, metal sac işleme ve dikiş alanında kurslar veriliyor. Başvuru süreci sonrası İş Sağlığı ve Güvenliği eğitiminin yanı sıra mülakat teknikleri ve CV hazırlama eğitiminden de geçen adaylar, 2-4 ay arası sürecek olan eğitimler sonunda sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olduktan sonra sertifikalarını alacak olan kursiyerler, iş gücü piyasasında kalifiye eleman olarak iş bulabilecek. Adaylara ücretsiz servis imkanının da sunulduğu Tırmıl MERCEK için başvurular yıl boyu sürecek. Adaylar, MERCEK'e başvuru hakkındaki bilgilere mersin.bel.tr adresinden, Teksin Mersin uygulaması ve Alo 185 üzerinden ulaşabilecek.

"KAYNAK, METAL SAC İŞLEME VE DİKİŞ ÜZERİNE EĞİTİMLERİMİZ BAŞLADI"

Sosyal Hizmetler Dairesi'nde sosyolog olarak görev yapan ve MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi Sorumlusu Sinem Turan, Tırmıl Sanayi Sitesi'nde yer alan MERCEK'teki kursların detaylarını paylaşarak, "Burada sanayiye yönelik eleman ihtiyacını karşılamak ve kalifiye işgücüne destek olmak adına birtakım eğitimler programladık. Bu konuda Mersin Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin fonlamasıyla beraber; kaynak, metal sac işleme ve dikiş üzerine eğitimlerimiz başladı" diye konuştu.

"SINAVA GİREN KURSİYERLERİMİZİN BELGELENEREK SEKTÖRDE İŞ BULMALARI KONUSUNDA DESTEK SAĞLAYACAĞIZ"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere iş birliği yaptıkları kurumlara da değinen Turan, kursların açılma amacına değinerek, "Mülteci ve ev sahibi toplulukla beraber her iki tarafın da uzlaşarak, asıl ihtiyacımız olan iş öğrenmek ve iş hayatına atılmak üzere 18-35 yaş arasındaki gençlerimizle beraber bu eğitimlerde yer alıyoruz. Eğitimle ilgili olarak Milli Eğitim'le beraber yürüttüğümüz protokol çerçevesinde, dikişte de Halk Eğitim'le beraber çalışıyoruz. Diğer yandan da bir zorunlu belgelendirme olan mesleki yeterlilik belgesiyle ilgili olarak da çalışmalarımız devam etmekte olup, sınava giren kursiyerlerimizin belgelenerek sektörde iş bulmaları konusunda destek sağlayacağız. Özellikle de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tırmıl Sanayi Sitesi Kooperatifi yönetimiyle beraber açık iş olarak belirlenmiş belli raporlar var zaten. Bunlardan yola çıkarak biz bu işlere, bu eğitimlere yöneldik" dedi.

"BAŞVURULARIMIZ DEVAM EDİYOR VE YIL İÇERİSİNDE DE KAYIT ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Turan son olarak, başvuruların devam ettiğini, daha çok katılımın olmasını beklediklerini de sözlerine ekleyerek, "Başvurularımız devam ediyor ve yıl içerisinde de kayıt almaya devam edeceğiz. Başvuru ve diğer detaylar için web sitemiz ziyaret edilebilir. Kurslarımız 2 ile 4 ay arasında devam ediyor. Bunlarla ilgili detayları, yaptığımız görüşmeler süresince de taraflara aktarıyoruz. Hafta içi 5 gün olmak üzere kurslarımız devam edecektir" diye konuştu.

"GELEN TALEPLERE YÖNELİK FARKLI KURSLAR AÇMAYI DA DÜŞÜNÜYORUZ"

Sosyal Hizmetler Dairesi'nde metal öğretmeni olan ve Tırmıl MERCEK sorumluluğu görevini üstlenen Rıdvan Yeşil, "Vatandaşlarımızdan daha çok ilgi ve katılım bekliyoruz" diyerek, kurs detaylarını şu şekilde paylaştı:

"Vermiş olduğumuz eğitim sadece metal üzerine değil; kaynak, sac işleme, dikiş kursumuz da var. Daha sonra ilerleyen süreçlerde vatandaşlarımızdan gelen taleplere yönelik farklı kurslar açmayı da düşünüyoruz. Tabi gelecek olan ilgiye ve taleplere bağlı. 18- 35 yaş arasına kadar işsiz vatandaşlarımıza belgelendirme yapmayı amaçlıyoruz ve bu belgelendirme sonucunda vatandaşlarımızın iş bulması, belge sahibi olması için özverili şekilde çalışıyoruz. Kurs sonucunda belgelendirme yapacağız. Mesleki Yeterlilik belgelendirmesi sonucunda iş bulmalarına yönelik de elimizden gelen yardımı sağlayacağız."

"İŞ BULMA OLANAĞINI YÜKSELTİYORUZ"

Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş-nakış öğretmeni olarak görev yapan Hüner Hezer, katılımcılara dikiş kursu veriyor. Dikiş kursunun içeriğini anlatan Hezer, "Temel dikişten başlıyoruz. Dikişi nakışı öğretiyoruz. 2 ay kadar sürecek kursumuz. İşsiz olan gençlerimize dikiş öğreterek, atölyelerde iş olanağı sağlıyoruz. Belgelerini veriyoruz, iş bulma olanağını yükseltiyoruz. Kurs bitiminden sonra iş yeri açabilirler, dikiş nakışa yönelik iş yerinde çalışabilirler. Herkese öneriyoruz" diye konuştu.

"ŞANS OLDU BENİM İÇİN"

MERCEK'te başlayan kaynak kursunu Teksin uygulaması üzerinden gördüğünü ve başvurduğunu söyleyen Mustafa Fırat Gözübüyük, Mersin Üniversitesi mezunu. Gözübüyük, MERCEK'te kursa başlama sürecini, "Teksin'de karşıma çıktı. Su altı teknolojileri düşünüyordum, sanayi dalgıcı olmak istiyordum. Kaynak öğrenmeyi de istiyordum, şans oldu benim için. Bu kurs olmasaydı dışarıdan ücretli bir şekilde kurs alacaktım, arayışlara girecektim. Evim Tece Mahallesi'nde. Kursun birini Silifke'de bulmuştum. O kadar uzak yere geliş gidiş yapacaktım. Burada sağ olsunlar servis de ayarladılar. Buraya kadar getiriyorlar, ilgileniyorlar. Sistem güzel, çark dönüyor" dedi.

ANKA / Yerel