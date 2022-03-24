Mehmet Özhaseki'nin eşi, evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi

DİYARBAKIR (İHA) - Sabah saatlerinde Diyarbakır'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki, çocuklarını terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla 933 gündür evlat nöbetinde olan 273 aileyi ziyaret etti. Ailelerle burada bir araya gelen Özhaseki, her zaman anne olarak yanlarında olduğunu ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki, kente sabah saatlerinde geldi. Valilik ziyaretinin ardından Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki, AK Parti MKYK üyesi Suna Kepoğlu Ataman, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanı Meral Öztürk ve Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Durdane Beyoğlu ile beraberindeki 15 kişi evlat nöbeti tutan aileler ile bir araya geldi.

HDP İl Binası önünde 933 gündür evlat nöbeti tutan 273 aileyi ziyaret eden Özhaseki ve beraberindekiler, aileler tarafından karşılanırken, çadır içerisinde aileleri dinleyen Özhaseki, anne ve babaların çocuklarının fotoğraflarına bakarak hikayelerini dinledi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Neşe Özhaseki, evlatları için göz yaşı döken anne ve babaların yanında olduklarını belirterek, "Bu şekilde onlara destek vereceğimizi düşündük. Beraberindekilerle birlikte onlara destek olmaya umutlarını yitirmemelerini söyledik. Her zaman da anne olarak onların yanındayız" dedi.

Açıklamanın ardından Özhaseki ve beraberindekiler annelere karanfil verdikten sonra bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel