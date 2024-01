Marmaris Belediyesi, Beldibi Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarına başladı

Yol yapım ve üstyapı çalışmalarına ağırlık veren Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, bir sorunlu noktaya daha neşter vuruyor. İlçenin en sık kullanılan güzergahlarından biri olan 225. Sokak'ta çalışma başlatıldı. Beldibi Mahallesi'nin girişi sayılan caddedeki çalışma bittiğinde bu yol da asfalta kavuşacak.

Marmaris'e 5 yılda parke, beton ve asfalt olmak üzere 113 bin metre yol kazandıran Marmaris Belediyesi, sorunlu noktalara neşter vurmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok noktada tüm hava koşullarına dayanıklılığıyla bilinen 6136 metre uzunluğunda sıcak asfalt döken belediye bu kez Beldibi Mahallesi'ne giriş olarak bilinen 225. Sokak'ta çalışma başlattı.

SICAK ASFALT DÖKÜLECEK

İlçenin en sık kullanılan güzergahlarından biri olan 7 metre genişliğindeki 825 metre uzunluğundaki yol ile birlikte ara bağlantı sokaklarda da çalışma yapılacak. Toplamda 23 bin metrekarelik alanı kapsayacak çalışmayla ilgili bilgi veren Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yusuf Gök, İnci Kavşağı'ndan Efe Heykeli'ne kadar olan güzergahta ve sanayi tarafındaki ara sokakları kapsayan çalışmada yağmur suyu hattı, kaldırımlar ve üst yapı yenileneceğini belirterek, "Ardından 225. Sokak'ta asfalt serimi gerçekleşecek. Ara sokaklarda ise parke yol uygulaması hayata geçirilecek. Kaldırımdaki ağaçlar da aynı şekilde kalacak" dedi.

"MARMARİS'İ MODERNLEŞTİRİYORUZ"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, " Marmaris'in sıkıntılı olan her noktasına neşter vuracağız, girilmedik cadde ve sokak bırakmayacağız demiştik. Gerek ilçe merkezi gerekse kırsalda birçok noktada çalışmalar gerçekleştirdik. Marmaris'i ilk kez sıcak asfaltla tanıştırdık. Bu faaliyetlere aralıksız devam ediyoruz. Beldibi'nin girişi olan bu caddede diğer kurumların çalışmalarını yapmaları için yazışmalar yaptık, yapmalarını bekledik. Bugün kazma vurabildik. Biz halkımızın konfor alanını genişletmek ve Marmaris'i modern hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizin her noktasında çalışmalara da devam edeceğiz" diye konuştu.