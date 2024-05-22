Üye Girişi
Haberler

Mardin'de Yavru Baykuşlar Yuvalarına Geri Döndü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yuvasından düşen yavru baykuşları itfaiye ekipleri tekrar yuvasına bıraktı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yuvasından düşen yavru baykuşları itfaiye ekipleri tekrar yuvasına bıraktı.

İlçede Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde ağacın üstünde yuva yapan baykuşun yavruları yuvadan düştü. Yavruları fark eden öğretmen ve öğrenciler ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yavru baykuşları yuvasına koymak için çalışma başlattı. Ekipler, itfaiye merdiveni ile yavruları yuvasına koydu.

Öğretmen ve öğrenciler, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mazıdağı İtfaiye Mardin Hayvanlar İtfaiye Doğa Yerel Yaşam Güncel Haberler

Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi

Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi

 Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü

Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü

 Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık

Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık

 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni anlaşma sağladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title