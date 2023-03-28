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Manisa'nın yeni İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer göreve başladı

Yerel Haberler

Manisa'nın yeni İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer göreve başladı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Manisa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mesut Gezer, göreve başladı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Manisa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mesut Gezer, göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uşak İl Emniyet Müdürlüğü görevinden, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mesut Gezer, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret ederek mesaiye başladı. Yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Vali Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Gezer'e başarılar diledi.

Vali Karadeniz, Saruhanlı Kaymakamı Acar'ı ziyaret etti

Vali Yaşar Karadeniz, İçişleri Bakanlığının 25/01/2023 tarihli onayı ile Saruhanlı Kaymakamlığı görevine atanan Murat Acar'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Acar'ın ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve projelere ilişkin bilgi verdiği ziyarette Vali Karadeniz, Kaymakam Acar'a yeni görevinde başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Karadeniz Manisa Uşak Yerel Haberler

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