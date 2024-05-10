İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, sıcak mı, yağmurlu mu? 10 Mayıs Cuma hava durumu!

İstanbul'da 10 Mayıs Cuma Pazar günü hava durumu merak konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da bugün ne kadar yağış ihtimali bulunuyor? İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, sıcak mı, yağmurlu mu? 10 Mayıs Cuma hava durumu!

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 10 Mayıs Cuma günü hava koşulları oldukça değişken olacak. Gökyüzünde gökgürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 14°C olacak ve maksimum sıcaklık 19°C seviyesinde seyredecek. Nem oranı %64 ile hava biraz daha serin ve rutubetli olacak. Rüzgar hızı saatte 38 kilometreye kadar ulaşabilir ve rüzgarın yönü 5,7 (kuzeybatı) olacak. UV indeksi 28,4 ile yüksek seviyede, bu yüzden dışarı çıkarken güneş koruyucu kullanmak önemli. Güneşin doğuş saati 05:20, batış saati ise 21:20 olarak tahmin ediliyor.