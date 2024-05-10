UZUN YOLA ÇIKMADAN ÖNCE ARAÇ BAKIMI NASIL OLMALI? #128663 Yol öncesi araçta dikkat edilmesi gerekenler!

Sevdiklerinizi ve trafikteki diğer insanları korumak için periyodik bakım, ağır bakımlar, fren sistemi ve süspansiyon sistemi gibi önemli kontrolleri yapmayı unutmamanız önemlidir. Tatil dönüşü yapılacak bakımları sonraya bırakmak, tatil sonrasında ciddi mali kayıplara yol açabilir. Uzun yolculuk öncesi aracınızı kontrol etmek, hem sizin hem de yol arkadaşlarınızın güvenliği için gereklidir. UZUN YOLA ÇIKMADAN ÖNCE ARAÇ BAKIMI NASIL OLALI? Yol öncesi araçta dikkat edilmesi gerekenler!

UZUN YOLA ÇIKMADAN ÖNCE ARAÇ BAKIMI NASIL OLMALI?

Uzun bir yolculuğa çıkmadan önce aracınızın bakımını yapmak önemlidir. İşte yapmanız gereken bazı önemli kontroller:

Lastikler: Lastiklerinizin diş derinliği yeterli mi? Basınçları doğru mu? Ayrıca yedek lastiğinizin de hazır olduğundan emin olun.

Motor yağı: Motor yağınızın seviyesini kontrol edin ve gerekirse değiştirin.

Soğutma sistemi: Radyatörünüzde yeterli soğutma sıvısı var mı? Antifriz oranı doğru mu?

Fren sistemi: Fren balatalarını ve diskleri kontrol edin. Fren sıvınızın seviyesini de kontrol edin.

Farlar ve sinyaller: Farlarınızın ve sinyallerinizin çalıştığından emin olun.

Cam silecekleri: Cam sileceklerinin lastik kısmı aşınmış mı? Eğer gerekiyorsa değiştirin.

Akü: Akünüzün şarj seviyesini kontrol edin ve gerekirse akünüzü değiştirin.

Yakıt: Yolculuğa çıkmadan önce yakıt seviyenizi kontrol edin ve gerekiyorsa depoyu doldurun.

Acil durum seti: İçerisinde ilk yardım seti, reflektör, araç takviye kabloları gibi acil durum ekipmanlarının bulunduğu bir set hazırlayın.

Rotanızı planlayın: Rotanızı önceden planlayın ve yolculuğunuz boyunca gideceğiniz yollar hakkında bilgi edinin.

Bu kontrolleri yaparak aracınızı uzun bir yolculuğa hazırlamış olursunuz. Unutmayın, güvenliğiniz her şeyden önemlidir!