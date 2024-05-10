MEB öğretmen il içi ihtiyaç kontenjanı açıklandı mı? #128105 Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğretmenler için il içi ihtiyaç kontenjanı açıklaması bekleniyor. Öğretmenler, il içi yer değiştirme başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyor. MEB'in bu konuda henüz bir açıklama yapmadığı bildirildi.
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme süreci için beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlık, 2024 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimini meb.gov.tr adresinden duyurdu. MEB öğretmen il içi ihtiyaç kontenjanı açıklandı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman?