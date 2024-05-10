MEB öğretmen il içi ihtiyaç kontenjanı açıklandı mı? #128105 Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman?

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme süreci için beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlık, 2024 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimini meb.gov.tr adresinden duyurdu. MEB öğretmen il içi ihtiyaç kontenjanı açıklandı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman?

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Öğretmenlerin 2024 yılına ait il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13-17 Mayıs arasında alınacak.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMALRI NE ZAMAN YAPILACAK?

Atamalar ise 22 Mayıs'ta valilikler tarafından yapılacak.

MEBBİS BAŞVURU EKRANI (LİNK)