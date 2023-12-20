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Mandalina Üreticileri Ürünlerini Satamıyor

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Hatay'ın Erzin ilçesinde mandalina üreticiliği yapan Barış Susal, ürünlerinin dalda kaldığını ve satamadığını belirtiyor. Ürünlerin toplatılması için 200 bin lira işçi masrafı olduğunu ifade eden Susal, kilosunu 10 kuruşa dahi satamadığını söylüyor.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Hatay'ın Erzin ilçesi Yeşiltepe köyünde mandalina üreticiliği yapan Barış Susal, ürünlerinin dalda kaldığını belirterek, "Bunun toplatılması gerekiyor. Dökülmesi gerekiyor bunun için bile benim 200 bin lira işçi param gidiyor. 2 bin kök ağacım var benim burada. Para etmiyor ben 10 kuruşa satamıyorum kilosunu, 10 kuruşa" dedi.

Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde 24 yıldır mandalina üreticiliği yapan Barış Susal, 65 dönümlük bahçesinde ürünlerin dalda kaldığını ifade etti. Susal, şunları söyledi:

"TOPLATMA MALİYETİM BİLE 200 BİN LİRA TUTACAK"

"Burası Hatay'ın Erzin ilçesi. Gördüğünüz gibi narenciye bahçesi. Ben buraya emek ettim 800 bin lira para harcadım, durum bu. Bu narenciye piyasası bu yıl böyle olmamış olsa 2- 2.5 milyon lira bir kazanç elde edecektik, emeğimizin karşılığını alacaktık. Şu an ben 2 bin kök portakal ağacını 100 bin liraya vermeye razıyım ama onu bile veremiyorum. Aksine ben şu an narenciye bahçesini toplatmak istesem öylesine dağıtmak istesem işçi tutsam 200 bin lira param gidecek benim çünkü bu bahçede kalırsa bu dalında kalırsa ağaca zarar verecek, seneye tutmayacak. Bunun toplatılması gerekiyor. Dökülmesi gerekiyor bunun için bile benim 200 bin lira işçi param gidiyor. 2 bin kök ağacım var benim burada. Para etmiyor ben 10 kuruşa satamıyorum kilosunu, 10 kuruşa."

Kaynak: ANKA / Yerel

Erzin Hatay Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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