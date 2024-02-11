Kütahya İl Müftüsü ve Gediz İlçe Müftüsü Şehit Akkanat'ın Babasını Ziyaret Etti

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ve Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Şırnak Silopi'de 2000 yılında hain teröristlerle kahramanca çarpışarak şehadet şerbetini içen şehit Hasan Akkanat'ın babası Mehmet Akkanat'ı ziyaret etti.

Müftü İrfan Açık, " Bizler bu cennet vatanımızda huzur içinde yaşayalım diye feda-yı can eyleyen şehitlerimize minnet borçluyuz. Geride bıraktıkları aileleri bizlere ve milletimize emanet. Her türlü ihtiyacınızda daima yanınızda olacağımızı ifade etmek isterim" dedi

Mehmet Akkanat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek misafirlerine teşekkür etti. - KÜTAHYA