Kütahya Hanımeli Derneği'nden İstanbul, Bilecik, Söğüt ve Domaniç gezisi Kütahya Hanımeli Derneği, bayanlara yönelik İstanbul, Bilecik, Söğüt ve Domaniç gezisi düzenledi. Kütahya Hanımeli Derneği, bayanlara yönelik İstanbul, Bilecik, Söğüt ve Domaniç gezisi düzenledi. Dernek Başkan Aynur Turgut Yıldırım tarafından organize edilen gezide bayanlar, İstanbul'da başta Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'i bir çok tarihi mekanı gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Bayanlar daha sonra Bilecik'te Osmanlı Devleti'nin fikir babası Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi'nin kabrini ziyaret ederek, dua ettiler. Bayanların gezisi, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde metfun Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ninesi, Ertuğrul Gazi, annesi Hayme Ana'nın kabrini ziyaretle sona erdi.(EFE-) - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Yerel İstanbul Bilecik Kütahya Söğüt Yerel Haberler

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