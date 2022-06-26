Kütahya Hanımeli Derneği'nden İstanbul, Bilecik, Söğüt ve Domaniç gezisi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya Hanımeli Derneği'nden İstanbul, Bilecik, Söğüt ve Domaniç gezisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kütahya Hanımeli Derneği'nden İstanbul, Bilecik, Söğüt ve Domaniç gezisi

Kütahya Hanımeli Derneği, bayanlara yönelik İstanbul, Bilecik, Söğüt ve Domaniç gezisi düzenledi.

Kütahya Hanımeli Derneği, bayanlara yönelik İstanbul, Bilecik, Söğüt ve Domaniç gezisi düzenledi.

Dernek Başkan Aynur Turgut Yıldırım tarafından organize edilen gezide bayanlar, İstanbul'da başta Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'i bir çok tarihi mekanı gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bayanlar daha sonra Bilecik'te Osmanlı Devleti'nin fikir babası Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi'nin kabrini ziyaret ederek, dua ettiler.

Bayanların gezisi, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde metfun Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ninesi, Ertuğrul Gazi, annesi Hayme Ana'nın kabrini ziyaretle sona erdi.(EFE-) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Bilecik Kütahya Söğüt Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title