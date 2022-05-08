Mersin Büyükşehir 'Kleopatra Bisiklet Festivali' Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Kleopatra Bisiklet Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı. Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer'in startını verdiği ve 3 gün süren festivale Türkiye'nin farklı illerinden katılan bisikletçiler, Tarsus'un tarihi ve doğal güzelliklerinin olduğu noktalarda pedal çevirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Pedallar Tarihe, Yüzümüz Geleceğe' sloganıyla bu yıl ilki düzenlenen 'Kleopatra Bisiklet Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Kent Konseyi ve Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu'nun iş birliğiyle düzenlenen ve Başkan Vahap Seçer'in startını verdiği festivale Türkiye'nin birçok ilinden yüzlerce bisikletçi katılıyor.

Tarsus'un tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin içinde yer aldığı rotalarda hep birlikte pedal çeviren bisikletçiler, akşamları ise Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Tarsus Gençlik Kampı'nda konaklıyor. Bisikletliler, tarihi Nusrat Mayın Gemisi'nin bulunduğu parkı da ziyaret etti.

CANLI MÜZİK EŞLİĞİNDE KAMP

Gün içerisinde Tarsus merkez ve çevre mahallelerde tur düzenleyen bisiklet topluluğu üyeleri, çadırlarını açarak konakladıkları Tarsus Gençlik Kampı'nda akşam yemeğinden sonra çalınan canlı müzik eşliğinde keyifli dakikalar yaşadı. Kampın doğal ortamında sahne alan genç sanatçı Cem Otsekin ve orkestrası, bisiklet topluluğu üyelerine birbirinden güzel eserler seslendirdi.

"BİSİKLETLİ ULAŞIMA VERDİĞİ DESTEKLERDEN DOLAYI VAHAP BEY'E ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Eskişehir Bisiklet Derneği üyesi Rahime Çelen, "Bisikletli ulaşıma verdiği desteklerden dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Açılış programında da Mersin'i ve Tarsus'u bisiklet şehri yapacağına dair söz verdi; mutlu etti bizleri. Bu tip organizasyonların kurumlar tarafından desteklenmesi bisiklet kültürünün tabana yayılmasına da katkı sağlıyor" dedi.

"GERÇEKTEN HAYRAN KALDIK BURAYA"

Kahramanmaraş'tan festivale ailesiyle birlikte katılan Sinan Baldır ise pandemiden sonra ilk kez bir festivalde yer aldığını belirterek, "Burası bizim için çok iyi oldu. Ailecek geldik zaten. Kamp alanı çok güzel seçilmiş. Gerçekten hayran kaldık buraya. Daha önce de katılmıştım ama böyle bir kamp alanını ilk defa görüyorum. O anlamda teşekkür ediyorum. Organizasyon çok iyi zaten, hiç bu kadar beklemiyorduk" dedi.

"BELEDİYELERİN BU TİP ORGANİZASYONLARIN İÇERİSİNDE YER ALMASI ÇOK GÜZEL BİR ŞEY"

Kleopatra Bisiklet Festivali'ne eşi ve çocuğuyla birlikte Konya'dan katılan Turgut Eren, "Belediyelerin bu tip organizasyonların içerisinde yer alması çok güzel bir şey. Vahap Bey'in yapmış olduğu ayrı, daha güzel bir şey vardı; kendisi bizzat geldi ve katıldı. Bu bizi çok mutlu etti" dedi.

"BİR KÜLTÜR TANIMIŞ OLDUK"

Nihan Eren ise Tarsus'u beğendiğini vurgulayarak, "Tarsus çok farklı bir coğrafya. Akdeniz'in hakim olduğu bir coğrafya. Çok keyifli geçti. Bisiklet sürüş rotası da çok keyifliydi. Bir kültür tanımış olduk" diye konuştu.