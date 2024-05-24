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Kilis'te Aniden Bastıran Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Kilis'te sabah saatlerinde güneşli olan hava, öğlen saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kent gelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için saçak altlarında bekledi. Yol kenarlarında yer yer su birikintileri oluştu. Yarım saatlik sürede birçok ara sokak göle döndü. Cadde ve sokaklardaki su birikintileri dolayısıyla araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Kilis'te aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kilis'te sabah saatlerinde güneşli olan hava, öğlen saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kent gelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için saçak altlarında bekledi. Yol kenarlarında yer yer su birikintileri oluştu. Yarım saatlik sürede birçok ara sokak göle döndü. Cadde ve sokaklardaki su birikintileri dolayısıyla araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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