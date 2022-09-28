Kayseri haber... Hacılar'a modern kütüphane inşa ediliyor

Kayseri bölgesinden gelen habere göre Hacılar Belediyesi ve hayırsever Özkaya ailesi tarafından ilçeye yaptırılan Halit Özkaya Kütüphanesi'nin inşaatı sürüyor.

Hacılar Belediyesi ve hayırsever Özkaya ailesi tarafından ilçeye yaptırılan Halit Özkaya Kütüphanesi'nin inşaatı sürüyor.

Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaptığı açıklamada, inşaatı devam eden kütüphanenin modern ve konforlu bir mekan olacağını bildirdi.

Özdoğan, "Özkaya ailesinin kıymetli evlatları, kardeşi ve eşinin işbirliğiyle kütüphane inşaatı hızla devam ediyor. Burası konumu itibariyle hem Kadın Gençlik Merkezi'ne hem de 15 Temmuz Şehitler Parkı'na yakın. Gençlerimiz burada ders çalışıp, sosyal alanlarımızdan faydalanabilecek. Burası yaklaşık 1300 metrekarelik bir alana inşa edilen, çalışma alanlarının bulunduğu, öğrencilerimizin gerek toplu gerekse bireysel çalışabilecekleri bir kütüphane olacak." ifadesini kullandı.