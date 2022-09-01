Kayseri haberleri! Büyükşehir, 'teknolojik tayfa'yı Kayseri'de ağırlıyor

Kayseri yerel yerel haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, çocukları milli ve özgün teknolojiye teşvik etmek amacıyla hazırlanan "Teknolojik Tayfa" gösterisi, Kayseri'de sahne alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, çocukları milli ve özgün teknolojiye teşvik etmek amacıyla hazırlanan "Teknolojik Tayfa" gösterisi, Kayseri'de sahne alacak.

Tarihi ve kültürel değerleri ön planda tutan çocuklara yönelik etkinlerle vatandaşlardan takdir toplayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik yeni bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Koordinasyonunda yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi faaliyetlerini çocuklara duyurmak ve onları milli teknolojiye teşvik etmek amacıyla Türkiye turuna çıkan TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa karakterlerinin yeni gösterisi 'Teknolojik Tayfa' 6 Eylül Salı günü Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde sahne alarak çocuklarla buluşacak. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlikte Milli Teknoloji Farkındalığı oluşturmak isteyen Rafadan Tayfa karakterleri, 'Teknolojik Tayfa' gösterileri ile çocuklara Milli Teknoloji Hamlesi'ni anlatacak.

6 Eylül'de Saat 19.00 ve 21.00 şeklinde iki seans olarak düzenlenecek ücretsiz etkinlikte çocuklar beğeniyle takip ettikleri Rafadan Tayfa karakterlerinin gösterileri ile Milli Teknoloji Hamlesini tanırken, eğlenceli vakit geçirme fırsatı bulacak. - KAYSERİ