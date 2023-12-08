Kayseri'de Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2. etabı için temel atma töreni düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hafta sonu temel atma töreni gerçekleştirilecek olan ödüllü Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2'nci etabında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2'nci etap kapsamında 618 adet konut için temel atma töreni, 9 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 12.00'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımlarıyla gerçekleşecek. Tören öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2'nci etabında yapılan çalışmalarda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç'a inceleme esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkanları da eşlik etti.

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen'den son durum hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "TOKİ'mizin, Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği halinde yapmış olduğu çalışmanın yerinde incelemesini yaptık. 618 konutla ilgili bu ihaleyi alan firmamıza teşekkür ediyor, inşallah kazasız belasız yüklenici firmamızın tamamlamasını temenni ediyoruz" dedi.

Burada 618 adet konutun yapılacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "2+1, 3+1, 90, 120 ve 140 metrekarelik daireler şeklindedir. Buradaki hak sahiplerinin tamamıyla anlaşmış durumdayız, bir sorun yok. Önceki etapta da yine 572 konutu yapıp, teslim etmiştik. Orada ayrıca 1 cami, 5 iş yeri vardı, burada da 1 cami planımızda mevcuttur" diye konuştu.

"3 milyar TL'ye yakın rakam harcanıyor"

Büyükkılıç, 9 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 12.00'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımlarıyla Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2'nci etap kapsamında 618 adet konutun temel atma töreni düzenleneceğini duyurarak, şunları söyledi:

"İnşallah Cumartesi günü başlamış olduğumuz bu çalışmayı hayata geçirecek olan temel atma merasimini çok değerli bakanımız Mehmet Özhaseki'nin katılımlarıyla yapacağız. Şuanda bahsettiğimiz konu 1,5 milyarlık yatırıma geliyor, bir önceki de yine ona yakın rakamdı. Bu anlayış içerisinde Oruçreis mahallemizin dönüşümü için 1000 civarında hak sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına 3 milyar TL'ye yakın rakamın harcandığını gözlemlemekteyiz. Her şeyden önce Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin bu konuda yapmış olduğu çalışmalarda hem katkı sağlayacağı hem problemleri aşıp TOKİ'mizin yapmasına hazır hale getirmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca kentsel dönüşüm birimimize de teşekkür ediyorum."

Başkan Büyükkılıç, tüm Kayserilileri törene davet ederek, "Hayırlı, uğurlu olsun. Cumartesi günü saat 12.00'de hemşehrilerimizi bu sevincimizi paylaşmaya davet ediyorum" dedi. - KAYSERİ